Jahresrückblick: Das war 2019 in Wennigsen los

In Wennigsen ist in den vergangenen zwölf Monaten viel passiert. Zeit, alle bewegenden Themen Revue passieren zu lassen.

Bredenbecker eröffnen ihr Dorfhaus

In Bredenbeck gibt es endlich wieder einen Treffpunkt für alle Generationen: Im Juni eröffnet das neue Dorfgemeinschaftshaus (DGH) und im großen Saal und in Joseph's Restaurant wird zum ersten Mal gefeiert und getanzt. In nur 18 Monaten wurde die denkmalgeschützte Mensing’sche Scheune ausgebaut – mit Fahrstuhl für einen barrierefreien Zugang, Mehrzweckraum und einem Bereich für Gemeinde und Gastronomie. Der DGH-Verein hat etwa 1,5 Millionen Euro in das Dorfhaus, die Hälfte davon kommt aus Fördermitteln und Spenden. Unbezahlbar sind dagegen 8000 Arbeitsstunden, die fleißige Helfer ehrenamtlich geleistet haben.

Über mehrere Monate wird die Hauptstraße in Wennigsen eine Großbaustelle sein. Die Ausschreibung für die Sanierung wird gerade wiederholt. Quelle: Jennifer Krebs

Sanierung der Hauptstraße verzögert sich

Das war’s mit dem Baubeginn in diesem Jahr: Die Sanierung der Hauptstraße muss neu durchgerechnet und die Ausschreibung wiederholt werden, weil die Kosten zu sehr gestiegen sind. Der Kostenrahmen wurde ursprünglich mit 3,5 Millionen Euro geschätzt. Die drei ersten Angebote lagen alle weit darüber. Erster Spatenstich soll jetzt zwischen März und Mai sein.

Ihre Botschaften formulierten die Demonstranten auf Transparenten. Quelle: Jennifer Krebs

Demo für den Klimaschutz

Rund 150 Wennigser demonstrieren vor dem Rathaus für den Klimaschutz. Die neue Ortsgruppe der weltweiten Fridays-for-Future-Bewegung hat zu der Protestaktion aufgerufen. Sie will den Rat an sein Klimaversprechen erinnern und endlich Taten sehen. Unterstützung gibt’s dabei inzwischen von Wennigsens neuem Klimaschutzmanager Jan Krebs, der endlich eingestellt wurde.

Das Oberverwaltungsgericht hat das RROP mit seinen Regelungen für Windenergie gekippt. Quelle: ZB

Gericht kippt Windenergiepläne

Das Oberverwaltungsgericht kippt das Regionale Raumordnungsprogramm und die Vorrangfläche für Windenergie bei Degersen. Am Deister war es vor allem der Bürgerprotest gewesen, der den Ausschlag dafür gab, dass die Kommunen klagen. Künftig will Wennigsen mit einer eigenen Flächennutzungsplanung mehr steuern.

Zitat des Jahres

„Die hygienischen Zustände sind unzumutbar.“

sagt Birgit Schlesinger, die Schulleiterin der Wennigser KGS. Mit Kollegen, Eltern und auch Schülern kämpft sie für eine saubere Schule – bis die Gemeinde unter den monatelangen Streit endlich einen Schlussstrich zieht und die Reinigungsfirma entlässt.

Der Wasserpark soll grundlegend saniert werden. Die Region Hannover will sich mit bis zu 110.000 Euro an der Aufwertung der Außenanlagen beteiligen. Quelle: Ingo Rodriguez

Geld für den Wasserpark

Nachdem der Rat 750.000 Euro für den Wasserpark freigegeben hat, fließen doch noch Fördergelder: Die Region will sich an der Modernisierung der Außenanlagen mit bis zu 110.000 Euro beteiligen. Geplant sind unter anderem ein Erlebnispfad und Wasserspielplatz.

Der Belag ist neu: Wer aus der Wennigser Mark zum S-Bahnhof nach Egestorf fährt , braucht kaum zu treten. Quelle: Manual Behrens

Radweg ist endlich fertig

Der marode Radweg von der Wennigser Mark zum S-Bahnhof nach Egestorf ist endlich saniert. Hartnäckig haben Einwohner, ADFC und Ortsrat viele Jahre beim Land für die Erneuerung gekämpft. 160 Radfahrer demonstrierten mit einer Menschenkette.

Insbesondere an den Wochenenden treffen sich auf dem KGS-Gelände viele Jugendliche. Quelle: Jennifer Krebs

Jugendtreffpunkt wird zum Streitthema

Keine Lösung für die genervten Anwohner: Der Jugendtreffpunkt an der KGS wird zum Streitthema. Die Politiker sind sich uneins und das Jugendparlament ist dagegen, dass das Schulgelände in die Spielplatzsatzung aufgenommen wird.

Zahl des Jahres: 6,4

Millionen Euro sind inzwischen von den Planern für die Sanierung der Bredenebecker Grundschule veranschlagt. Die Preise, die 2017 vorgesehen waren, sind deutlich gestiegen. Wie vom Rat gewünscht, werden so wenige Wände wie möglich versetzt. Eine Doppelnutzung von Hort und Klassenräumen ist erlaubt. Die Sanierung wird abschnittsweise geschehen, um Bereiche weiter nutzen zu können.

Menschen des Jahres

Ole Hagen und Mara Kempken Quelle: Jennifer Krebs

KGS-Oberstufenschüler Ole Hagen ist neuer Jugendbürgermeister und Mara Kempken seine Stellvertreterin. Starker Rückhalt: 384 junge Leute waren bei der Wahl zum neuen Jugendparlament wählen gegangen. Sprich: Jeder dritte wahlberechtigte Wennigser Jugendliche zwischen zwölf und 19 Jahren hatte abgestimmt– ein tolles Ergebnis für eine Jupa-Wahl.

Äbtissin Mareile Preuschhof Quelle: Katrin Kutter

Hebamme, Hospizdienst und jetzt Kloster – die neue Äbtissin, Mareile Preuschhof, hat einen bewegten beruflichen Werdegang. Sie übernehme ein gut aufgestelltes Haus, in das viel Leben hinein gewachsen sei, sagt sie bei ihrer Einführung. Vorgängerin Gabriele-Verena Siemers hatte das Wennigser Kloster 14 Jahre geleitet und ist jetzt im Ruhestand.

Heinz-Dieter Hasenjäger Quelle: Ingo Rodriguez

Unerwartet stirbt AWO-Chef und SPD-Abteilungsvorsitzender Heinz-Dieter Hasenjäger. Tief bewegt nehmen Freunde und Weggefährten bei der Trauerfeier Abschied von dem Ehrenringträger der Gemeinde, der sich an vielen Ecken und Enden unermüdlich einbrachte. Das Bundesverdienstkreuz war beantragt.

Von Jennifer Krebs