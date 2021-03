Wennigsen

Im Fall der 84-Jährigen aus Holtensen, die ihren Impftermin zu spät erhalten hat, meldet sich nun auch das Land zu Wort. Eine angeforderte SMS mit dem Termin hatte der Schwiegersohn der Holtenserin, Herbert Pankow, nie erhalten. Der Brief kam erst am Tag des Termins an.

Der Termin galt damit als verpasst, die Holtenserin rückte zunächst auf der Warteliste wieder ganz nach unten. Pankow hofft, dass in Kürze Verbesserungen eintreten – und vor allem, dass der nächste Impftermin für seine Schwiegermutter klappt. Den Piks gibt es am Dienstag, 30. März, um 12 Uhr. Für alle Fälle, sollte es eine Verschiebung geben, hat Pankow diesmal aber die Informationsvariante Mail und SMS gewählt.

Land bedauert Einzelfälle

Er ist nicht der einzige Leser, der dieser Zeitung von solchen verspäteten Terminmitteilungen berichtet. Das Land spricht von „bedauerlichen Einzelfällen“. „Wir geben auch diesen Fall unserem Dienstleister zur Kenntnis“, teilt die Pressestelle des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung mit.

Um sicherzustellen, dass postalische Benachrichtigungen bei den Bürgerinnen und Bürgern rechtzeitig ankommen, würden sie grundsätzlich mit einem Vorlauf von mindestens sechs Tagen vor dem Termin verschickt. „Leider haben wir keinen Einfluss darauf, wenn sich in wenigen Fällen die Zustellung durch die Post verzögert“, heißt es von Seiten des Ministeriums. E-Mail-Bestätigungen werden mit einem Vorlauf von mindestens zwei Tagen vor dem Impftermin verschickt.

Von Lisa Malecha