Immer mehr Kita-Kinder in Wennigsen werden in Notgruppen betreut

Anders als in einigen anderen Kommunen in der Region Hannover hat die Gemeindeverwaltung in Wennigsen die Verteilung der Notbetreuungsplätze zentral für alle Kindergärten übernommen. Wer einen Platz beantragt, muss sich an den Krisenstab der Gemeinde wenden. Ende vergangener Woche waren es 104 Kinder, die in den Notgruppen von elf Kitas betreut wurden – Tendenz steigend.

Gespannt auf die Beschlüsse der Politik

„Wir haben täglich Kinder in der Notbetreuung, und es werden immer mehr“, sagt Katrin Werner von der DRK-Kita in Bredenbeck. „Wir sind gespannt auf die Beschlüsse der Politik zur weiteren Öffnung der Gruppen.“ Die Einrichtung habe leider viele Mitarbeiterinnen, die aufgrund der Zugehörigkeit zur Risikogruppe nicht in der Kinderbetreuung eingesetzt werden können. „Diese Kolleginnen arbeiten nun im Backoffice an pädagogischen Aufgaben, haben die Kita vom Dach bis zum Keller aufgeräumt und bereiten die Kinderpost vor.“

Die Kolleginnen in der Notbetreuung leisteten gerade ohne jegliche Schutzmöglichkeiten tolle und wertvolle Arbeit, betont Werner. Im Kontakt mit den Eltern werde zwar Mundschutz getragen, doch „die Kinder brauchen gerade jetzt auch mal Nähe und die Mimik von uns Erwachsenen“, sagt Werner, bei der 13 Kinder in den Notgruppen betreut werden. Einige kommen täglich, andere nur zwei Tage die Woche.

Viele Erzieherinnen gehören zur Risikogruppe

Anfangs durften nur vier von 17 Erzieherinnen arbeiten, da die restlichen über 50 Jahre alt sind und das DRK sie somit vom Dienst in den Gruppen raus genommen hatte. Mittlerweile dürfen Erzieherinnen bis zum 60. Lebensjahr wieder mit den Kinder arbeiten. „Jetzt sind immerhin acht Kolleginnen im Dienst – wobei nur drei davon Ganztagskräfte sind“, sagt Werner.

Im evangelischen Emmaus-Kindergarten gibt es 20 Kinder in der Notbetreuung. Sie werden in vier Gruppen à fünf Kinder betreut. „Aber es werden täglich mehr“, sagt die Leiterin Ortrud Ahrens.

Auch in der Kita Vogelnest steigt die Zahl der Kinder in Notbetreuung. Waren im Vogelnest vor Ostern erst zehn Kinder in den Gruppen, sind es mittlerweile 20. „Diese Kinder haben den Wiedereinstieg ohne Probleme gemeistert“, freut sich Vogelnest-Chefin Silke Homburg.

Die Eltern bleiben draußen

Beim Bringen und Abholen betreten die Eltern den Kindergarten Vogelnest nicht. Die Kinder sind aufgeteilt in kleinere Gruppen und begegnen sich im Idealfall weder drinnen noch draußen. Regelmäßig werden Flächen desinfiziert und Hände gewaschen.

Nach Ostern begann auch bei den Märker Strolchen von den Johannitern die Notbetreuung. Anfangs sei ein Kind betreut worden. „Mittlerweile haben wir eine Gruppe mit sechs und eine Gruppe mit drei Kindern“, sagt Leiterin Eva Kaus. Die Kinder dürfen nur Kontakt zu den Jungen und Mädchen aus ihrer Gruppe haben und auch die Erzieherinnen der beiden Gruppen dürfen keinen Kontakt untereinander haben.

Personalaufwand ist hoch

„In normalen Zeiten kann sich eine Erzieherin um sechs Kinder kümmern – momentan brauchen wir zwei, da die Mitarbeiter ja auch Pause machen und sich die Mitarbeiter der anderen Gruppe in dieser Zeit nicht um die Kinder kümmern kann“, sagt Kaus. Man habe also einen hohen Personaleinsatz. Das zu organisieren sei nicht einfach, da nicht alle Stellen besetzt sind. „Wir sind nur zu fünft.“ Zudem gehöre eine Mitarbeiterin zur Risikogruppe.

