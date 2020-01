Im Wasserpark beginnen die Vorbereitungen für den Umbau

Wennigsen

Der Wasserpark am Bröhnweg in Wennigsen liegt derzeit noch recht einsam und verlassen da. Erste Spuren der vorbereitenden Maßnahmen „für den großen Wurf“, wie Martin Dankert, stellvertretende Vorsitzender des Trägervereins zuletzt mit Blick auf die Investitionen für 2020 sagte, sagt, sind jedoch bereits zu sehen. Dem Verein stehen 860 000 Euro zur Verfügung, um den Wasserpark zu modernisieren und zu erneuern.

Gemeinde unterstützt bei Ausschreibungen

„Wir sind gespannt, wie es ab dem 11. Februar weitergeht“, sagt Dankert. An diesem Datum endet die Frist, bis zu der sich Firmen für die Arbeiten bewerben können. Die Gemeinde Wennigsen hat Anfang Januar die Ausschreibungen auf ihrer Homepage veröffentlicht. „Damit hat es offiziellen Charakter, die Unterstützung der Gemeinde ist gut für uns. Als gemeinnütziger Verein könnten wir das nicht bewerkstelligen“, sagt Dankert. Ins Spiel kommt der Verein dann wieder, wenn die Gemeinde die Bewerbungen und Kalkulationen der Firmen sammelt und weiterleitet. „Dann müssen wir im Vorstand entscheiden, wie wir die Aufträge vergeben. An der Seite haben wir ein Planungsbüro, das für uns auch die Bauaufsicht macht“, sagt der stellvertretende Vorsitzende.

Martin Dankert zeigt den Sammelschacht, in dem das Wasser gefiltert wird. Hier kommt eine neue Tauchpumpe rein. Quelle: Stephan Hartung

Der Wasserpark soll unter anderem eine Naturbühne, eine Wasserrutsche, einen größeren Spielplatz, einen barrierefreien Einstieg ins Schwimmerbecken enthalten. Zudem soll die gesamte Technik auf den neuesten Stand gebracht werden. Damit dann ab spätestens März alles schnell gehen kann, hat der Verein seine Hausaufgaben schon erledigt. Die Holzstege sind bereits abgebaut, ebenso die Leiter für den Einstieg ins Becken. „Und die Leitungen der Pumptechnik haben wir bereits angepasst.“ Erneuert wird zudem der sogenannte Regenerationsteich, in dem Wasser gefiltert und geklärt wird. Mit dem Teich verbunden ist der Sammelschacht, der eine neue Pumpe erhalten wird.

Zeitplan nicht konkret festgelegt

Hinsichtlich des Zeitplans möchte Martin Dankert noch keine Aussagen treffen. „Derzeit sind wir im Soll, müssen nun abwarten, dass sich genug Firmen bewerben und es auch vom Budget her in unsere Vorstellungen passt“, sagt er. Die Freibadesaison beginnt im Wasserpark traditionell Mitte Mai. Ob der Termin zu halten ist, vermag Dankert noch nicht zu sagen. „Wir hoffen, dass es so zügig wie möglich geht. Wie es am Ende mit dem Wetter ist, kann man ohnehin nie planen“, sagte er.

Das ist der Wasserpark Der Wasserpark Wennigsen befindet sich im 20. Jahr seines Bestehens. Er ist noch immer eines der größten künstlich angelegten Naturbäder Norddeutschlands. Für den Betrieb sorgt der Trägerverein Wasserpark Wennigsen. Vorsitzende ist Sigrid Röhrbein, Martin Dankert agiert als Stellvertreter. Passend zu seinem runden Geburtstag erhält der Wasserpark die größte Modernisierung in seiner Geschichte. Der Trägerverein kann dafür mit 860 000 Euro kalkulieren. 110 000 Euro kommen von der Region Hannover, 750 000 Euro von der Gemeinde Wennigsen.

Von Stephan Hartung