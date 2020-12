Wennigsen

Dies kennt man aus vielen Dienstleistungsberufen: Kein Telefon, kein Publikumsverkehr – endlich ist mal Zeit, um in Ruhe zu arbeiten. In Schulen gehören diese „Nebengeräusche“ selbstverständlich zum Alltag. Dennoch: Ohne ist auch mal ganz schön. So war es auch zu Beginn dieser Woche in der Grundschule Wennigsen. Die Schüler, abgesehen von denen in der Notbetreuung, befinden sich in den vorgezogenen Ferien, im Sekretariat konnte Sabine Grimm noch bis Dienstag einige Aufgaben abarbeiten.

„Auf meiner To-Do-Liste steht seit langer Zeit das IServe-Programm. Jetzt schaffe ich es mal, mich damit zu beschäftigen. Wenn es ab Januar wieder rundgeht, bin ich vorbereitet“, sagt Grimm und lacht. Vieles bleibt eben in der Hektik des Schulalltags liegen, vor allem während einer Pandemie. Genauso wie das Aufräumen von Ordnern - auf dem Computer und im Regal. „Was da alles drin ist“, sagt sie und drückt ihre Handinnenflächen gegen ihre Wangen.

Arbeiten hinter Glas

Apropos Corona: Längst arbeitet Sabine Grimm auch hinter einer Acrylglasscheibe. „Die Kinder sind ja süß, wenn sie sich auf meinen Schreibtisch lehnen und mir etwas erzählen wollen. Aber ich muss mich ja auch selbst schützen“, sagt sie und erinnert sich an die ersten Arbeitstage hinter der Abschirmung. „Anfangs kam ich mir vor wie ein Affe im Zoo, aber mittlerweile nehme ich die Scheibe gar nicht mehr wahr.“

Sabine Grimm ist Institution und gute Seele zugleich in der Grundschule Wennigsen – auch weil sie dort ein Heimspiel hat. Sie war hier Ende der Sechzigerjahre selbst Schulkind, weitaus später übernahm sie die Stelle im Sekretariat – von ihrer Mutter. Seit 26 Jahren hat die Degerserin diesen Arbeitsplatz nun inne.

Melanie Engelke weiß um die Wichtigkeit der Sekretärin, vor allem in Corona-Zeiten. „Sie macht hier die Hauptarbeit und ist nicht einen Tag krank. Ohne sie würde es uns das Genick brechen“, sagt die Schulleiterin und denkt an Anrufe der Landesschulbehörde. „Plötzlich müssen dann Listen erstellt oder Briefe verschickt werden. Das macht dann Frau Grimm. Wir Lehrer sind zwar auch da, sind aber auch im Unterricht.“

„Bin nicht der Kultusminister“

Und selbstverständlich treffen auch E-Mails und Anrufe von Eltern ein. Da gibt es die normalen Krankmeldungen, aber auch immer wieder anderslautende Nachfragen bei sich wechselnden Corona-Szenarien. „Einmal hatte ich eine Mutter am Telefon, die sich vom Kultusministerium unter Druck gesetzt fühlte, dass ihr Kind zu Hause bleiben muss. Da musste ich dann antworten, dass ich leider nicht Kultusminister Tonne bin“, erinnert sich die 60-Jährige und lacht.

Seit dem Corona-Ausbruch gibt es kleinere und größere Probleme zu lösen. Grimm blickt zurück in den April, als das Homeschooling begann. „Die Schüler mussten ihre Aufgaben nach Hause bekommen. Wir hatten zwar große Briefumschläge, aber nicht die großen Versandtaschen, in die das ganze Material passt. Also haben wir schnell viele Versandtaschen gekauft.“ Auch Schwierigkeiten mit der EDV traten auf. „Die Gemeinde Wennigsen unterstützt uns toll, es ist immer sehr schnell jemand hier.“

Was bei Sabine Grimm ebenfalls nach einem außergewöhnlichen Jahr 2020 hängengeblieben ist: „Inzidenz, Kohorten und vulnerabel – ich habe Wörter gelernt, die ich vorher gar nicht kannte“, sagt sie. Am 5. Januar kehrt sie wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. Dann wird es – noch – so wie in den vergangenen Tagen sein: weitaus ruhiger als sonst. „Jetzt kann ich auch mal meinen Kaffee trinken, so lange er noch heiß ist.“

„Sie ist ein Multitalent“ Auch in der Grundschule Bredenbeck war in diesem Kalenderjahr viel Hektik und Organisation angesagt – und das Sekretariat mittendrin. Schulleiterin Tatjana Seidensticker würdigt die Arbeit von Birgit Nitschke. „Sie ist ein wichtiges Rad im Getriebe und die Visitenkarte der Schule.“ Die Schulleiterin erinnert sich an eine beispielhafte Situation, in der Birgit Nitschke die Übersicht behielt: Das Telefon klingelt zum wiederholten Mal. Eine Mutter möchte wissen, ab wann die Präsenzpflicht entfällt und wo sie ihr Kind für die Notbetreuung anmelden kann. Nitschke beantwortet freundlich alle Fragen. Nebenbei liest sie die E-Mails und vertröstet ein Kind, das ein Kühlkissen haben möchte, noch einen Moment zu warten. Außer der Auskünfte für viele Eltern wegen Corona laufen die normalen Geschäfte weiter: Birgit Nitschke bereitet Schulanmeldungen vor, heftet Anträge ab und kümmert sich um Unfallmeldungen. Dennoch hat sie für die Kinder immer ein Lächeln übrig. „Neben den vielschichtigen Aufgaben bleibt auch immer noch die Zeit für einen guten Kaffee und die weihnachtliche Dekoration am Eingangsbereich der Schule“, sagt Seitensticker und lobt die zweifache Mutter „Sie ist ein Multitalent.“

Von Stephan Hartung