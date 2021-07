Bredenbeck

Tradition ist Tradition – sie aufzugeben, muss nicht immer schlecht sein. Schon seit Jahren richtet die SPD-Abteilung Bredenbeck/Evestorf/Holtensen ihr Neujahrsgespräch aus. Der Pandemie geschuldet wurde diese Veranstaltung diesmal in den Juli verschoben – und stand unter dem Motto „Sommergespräch“. „Das könnten wir öfter so machen, im Januar sind immer extrem viele Neujahrsempfänge“, sagte Marianne Kügler (CDU).

Die Ortsbürgermeisterin von Bredenbeck meinte damit viele zu dieser Zeit konkurrierende Anlässe und lobte außer dem Ersatztermin auch die Umgebung, das Dorfgemeinschaftshaus. „Das ist hier ein ganz toller Treffpunkt geworden, der wichtig für den Ort ist. Der Dorfgemeinschaftsverein hat großartige Arbeit geleistet.“

Wie stark und wie laut sind Luftfilter?

Ob Neujahrs- oder Sommergespräch: Dabei werden viele Themen angesprochen, die für Bredenbeck von Relevanz sind. Und aktuelle, wie beispielsweise die Luftfilter in den Schulen. „Die Geräte sind super. Aber es sind noch Fragen hinsichtlich Leistung und Lautstärke zu klären“, sagte Ingo Klokemann, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Wennigser Gemeinderat, und verwies auf weitere Bredenbecker Themen wie Straßenbau und die Grüngutannahmestelle.

Auch in den 80er-Jahren gab es ähnliche Themen

Jonas Farwig, Vorsitzender der SPD-Abteilung Bredenbeck/Evestorf/Holtensen, zitierte aus einem Zeitungsbericht zum SPD-Neujahrsgespräch von 1985. „Man sieht, dass es damals um Themen ging, die auch heute diskutiert werden“, sagte Farwig. Auf der Agenda standen damals demnach die mangelhafte Ausstattung der Grundschule Bredenbeck, die Heizung und Isolierung des Schulgebäudes, die Abschaltung der Nachtbeleuchtung zum Einsparen von Energie sowie die Suche nach einem geeigneten Festplatz.

20 Vertreter der Vereine und Verbände sind dabei

Anwesend war im Dorfgemeinschaftshaus auch der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch. Im Rahmen der Veranstaltung nutzten viele der Gäste die Gelegenheit, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Ob Dorfgemeinschaftsverein, Dorfkino, Elternrat der Grundschule, Kirchengemeinde, Feuerwehr, der Förderverein der Grundschule oder die SG Bredenbeck-Holtensen: Insgesamt 20 Vertreter von Vereinen und Verbänden schilderten gute Erfahrungen – aber auch, wo der Schuh drückt, vor allem unter welchen Schwierigkeiten sie in der Corona-Zeit zu kämpfen hatten.

Hilfsaktion für Flutopfer

Zusätzlich berichtete Sven Sachse von der Ortsfeuerwehr Bredenbeck auch über die aktuelle Aktion der Kinderfeuerwehr. Diese hatte zu Sachspenden aufgerufen, um den vom Hochwasser betroffenen Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu helfen. „Eigentlich hatten die Kinder gedacht, dass sie ein paar Pakete schicken. Aber die Resonanz ist gewaltig, mein Telefon steht nicht mehr still“, sagte der Ortsbrandmeister und deutete auf sein Telefon. Die Feuerwehr wurde mit so vielen Spenden bedacht, dass sie bereits am Sonnabend über die sozialen Medien zum Stopp der Aktion für diesen Tag aufrufen musste, weil die Lagerkapazitäten erschöpft waren.

Anschließend setzten die Teilnehmer Gespräche und Diskussionen bei einem kleinen Imbiss fort – und in einem von Sonnenstrahlen durchfluteten Dorfgemeinschaftshaus schmeckt es doch sowieso viel besser als zu manchmal winterlich-trüben Tragen während der bisherigen Neujahrsgespräche.

Von Stephan Hartung