Eike Heinemann aus Leveste ist Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (Pilzkunde). Auch nach seine Einschätzung sieht die Pilzsaison – zumindest was Speisepilze angeht – im Deister nicht so gut aus: „Es ist einfach zu trocken aufgrund fehlender Niederschläge.“ Der Sachverständige geht von rund 1000 verschiedenen Großpilzarten im Deister aus. In ganz Deutschland gebe es etwa 12.000 verschiedene Arten.

Für Sammler empfiehlt der Fachmann: Immer nur die Pilze aus dem Wald mitnehmen, die man kennt. Für Anfänger eigneten sich vor allem die Röhrlinge. „Wenn man sich nicht sicher ist, kann man jederzeit bei mir oder anderen Pilzsachverständigen der Region vorbeifahren und seinen Korb kontrollieren lassen“, sagt Heinemann. Wichtig sei jedoch, dass der gesamte Pilz aus den Boden gedreht wird, da sich viele markante Merkmale oft an der Stielbasis befinden.

Pilze sollten zudem immer in einem Korb oder einer Jutetüte gesammelt werden, Plastiktüten seien zu vermeiden. Pilze bestünden hauptsächlich aus Proteinen. „Und diese Proteine zersetzen sich schnell in Plastiktüten, was dann zu Vergiftungen führen kann“, betont Heinemann.

Zu erreichen ist der Pilzsachverständige in Leveste, Beekstraße 13, Telefon (05108) 6145, E-Mail: eheinemann@gmx.net. nn