In der Freien Waldorfschule Sorsum ist ein ganzer Schwarm Honigbienen eingezogen. Im Zuge des Projektes „Summender Schulgarten“ durften die Schüler und Schülerinnen der vierten Klasse gemeinsam mit Gartenbaulehrer Wahid Rahimi und dem Geschäftsführer Christof Starke nun die Bienen begrüßen. In ihren Imkeranzügen konnten die Kinder beobachten, wie Imkerin Gabi Fiedler von der deutschen Umwelthilfe den Schwarm aus dem Transportkasten holte. Damit zogen etwa 20.000 Bienen in die Schule ein.

Imkerei brauchte viel Vorbereitung

„Wir haben sehr viel vorbereitet“, sagt Starke. Für die beiden Völker, die in der Schulimkerei einziehen sollen, beschäftigten sich die Schüler schon seit einigen Wochen mit der Biologie der Bienen. Dazu bemalten sie eigens Bienenkästen mit Wachsmalkreiden. Sie versahen die Rähmchen mit Wachsstreifen, zudem installierten sie Abstandshalter und eine imprägnierte Futtertasche. Sogar eine Einlauframpe weist den neuen Bewohnern den Weg in ihr Haus. Doch auch nach dem Einzug hört die Arbeit nicht auf: Die Pflege der Bienen sei sehr aufwändig, erläutert Starke.

Die Bienen ziehen in die bunt gestalteten Kisten ein. Quelle: Privat

Die Schulimkerei ist Teil des Projekts „Summender Schulgarten“, das von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung gefördert wird. Sie soll den Jungen und Mädchen die Möglichkeit geben, das Verhalten der Bienen zu erleben, mit Bienenprodukten zu arbeiten und Honig als Nahrungsmittel zu entdecken. Die 120 Schüler der Unterstufe werden darüber hinaus fächerübergreifend mit der Bedeutung der Bienen und anderer Bestäuberinsekten für die Landwirtschaft und die biologische Vielfalt vertraut gemacht. Um einen Beitrag zum Insektenschutz zu leisten, legen die Kinder Kleinbiotope, wie verschiedene Nisthilfen und eine Streuobstwiese an.

Bienenvolk braucht Zeit, um sich einzurichten

„Ein Blühstreifen ist schon angelegt“, sagt Starke. Dazu sollen noch geeignete Bäume gepflanzt werden. Dabei wolle man auch zeigen, welche Nahrungsgrundlage die Bienen brauchen. Gartenbau und Landwirtschaft seien wichtige Themen an der Schule, erläutert er. Mit der Imkerei könne man das Leben der Bienen im Naturunterricht gut darstellen. Dafür werden sich auch zwei Lehrer zum Imker fortbilden lassen. Ziel sei es, die Bienen für mehrere Jahre zu betreuen, erklärt Starke. Den ersten Honig jedoch könnten sie wahrscheinlich erst im nächsten Jahr ernten. Denn das Bienenvolk brauche erst einmal Zeit, um sich einzurichten.

Von Alina Stillahn