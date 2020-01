Tierschützer in Wennigsen sind entsetzt über das Vorgehen von Mitarbeitern des Ordnungsamts der Gemeinde: Weil das Tierheim Krähenwinkel einen Kater nicht aufnahm, ließen die Mitarbeiter das Tier am Waldfriedhof in der Wennigser Mark frei. Ein Verstoß gegen das Gesetz, meint der Tierschutzverein und hat Strafanzeige gestellt.