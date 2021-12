Wennigsen

Das mobile Testzentrum im Wennigser Ortskern (Hagemannstraße, zwischen Altenheim und Blumenladen) ist montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Termine können online vereinbart werden auf www.das-testzentrum.de.

Ein zweites Zentrum öffnet am Montag, 6. Dezember, in Bredenbeck (Deisterstraße 21). Die Öffnungszeiten sind täglich von 16 bis 18 Uhr. Zudem bietet nun auch die Klosterapotheke an der Hauptstraße 5a in Wennigsen zu folgenden Zeiten Corona-Schnelltests an: Montag, Dienstag und Mittwoch, 8 bis 12 Uhr, Donnerstag, 8 bis 11 Uhr, Dienstag und Freitag, 15 bis 17 Uhr.

Von Mirko Haendel