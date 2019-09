Herbstdeko, Honig und limitierter Edelkorn: Sonntag öffnet der Bauernmarkt in Bredenbeck

Bredenbeck

Von Kürbissen und Äpfeln über Rapsöl, Gewürze und Ziegenkäse bis hin zu Honig und Marmeladen gibt es alles, was der Herbst zu bieten hat: 50 Aussteller bieten den Besuchern des Bauernmarkts auf dem Hof der Kornbrennerei Warnecke in Bredenbeck wieder ein umfangreiches Sortiment an. Die Produkte können Besucher am Sonntag, 22. September, von 10 bis 18 Uhr an den Ständen der Landwirte und Erzeuger direkt erwerben.

„Nach dem traumhaften Sommer, den wir dieses Jahr genießen durften, wird es nun langsam Zeit, sich auf den Herbst einzustimmen“, sagt Johann Warnecke. Dafür sollen auch die herbstlichen Deko-Artikel sorgen. Denn auch zahlreiche Kunsthandwerker sind mit ihren Schmuckstücken, Gartendekorationen, Holz-, Leder-, Keramik- Textil- und Filzarbeiten vertreten.

Kuchenspenden werden gesammelt

Zur Stärkung laden Stände mit diversen Leckereien: Ob Flammkuchen, Deftiges vom Grill oder etwas Süßes wie eine Kugel Eis oder ein Stück Kuchen – die Auswahl ist vielfältig.

Der Schülerladen Bredenbeck richten beim Bauernmarkt die Kaffeestube aus. Die Elterninitiative unterstützt mit den Einnahmen die Betreuung von Grundschülern. Mehr als 100 Kuchen und Torten werden für den Bauernmarkt benötigt. Wer einen Kuchen spenden will, der kann diesen am Tag des Bauernmarkts ab 9 Uhr in der Kaffeestube auf dem Hof Warnecke abgeben.

Für die Kleinen bietet der Markt mit Lichtpunktschießen, Filzen und einer Bastelaktion des DRK-Kindergartens die Möglichkeit, sich auszuprobieren und Neues zu entdecken.

Kornbrennerei gewährt Einblick in die Arbeit

Die Kornbrennerei selbst ist mit zwei Verkaufsständen vertreten, an denen Besucher die Liköre und verschiedenen Kornsorten verkosten können. Ein Highlight ist dieses Jahr: Die Vorstellung sowie der Verkaufsstart des „Alter Bredenbecker Spezial 19.6 1/2“. „Dieser Edelkorn hat insgesamt sechseinhalb Jahre in Eichenfässern gereift – davon fünf in einem Portweinfass. Die Auflage ist auf 364 Flaschen limitiert“, sagt Warnecke.

Für diejenigen, die mehr über die Herstellung der Spirituosen erfahren möchten, öffnet die Kornbrennerei ihre Tore und zeigt interessierten Besuchern die Räumlichkeiten des seit 1826 bestehenden Betriebes.

