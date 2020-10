Wennigsen

Es wurden keine Bänder durchschnitten oder große Reden geschwungen – ganz still und unspektakulär wurde am Freitag nach fast einem halben Jahr die Kreuzung Hauptstraße/Degerser Straße/Argestorfer Straße für den Verkehr freigegeben.

„Gefeiert wird, wenn die gesamte Sanierung abgeschlossen ist“, sagte Bürgermeister Christoph Meineke. Und das ist noch eine Weile hin. Es ist der erste von insgesamt neun Bauabschnitten, der nun zu Ende geht. „Eigentlich ist es streng genommen der zweite“, sagt Schachtmeister Gerd Kaden von der ausführenden Firma Beton- und Monierbau, dem die Baustelle unterliegt. Denn ein „nullter“ Bauabschnitt war mit dem Abschnitt von der Bushaltestelle am Rathaus bis zur Einmündung Sorsumer Straße dazu gekommen. Diesen Abschnitte hatte das Unternehmen im Auftrag des Landes saniert.

Die Kreuzung Hauptstraße/Degerser Straße/Argestorfer Straße ist seit Freitag 12 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Quelle: Lisa Malecha

Doch auch wenn der Großteil der Sanierung noch vor den Wennigsern liegt, so ist die Freigabe der sogenannten Heitmüller-Kreuzung für viele doch schon ein wichtiger Schritt. „Ich bin ganz glücklich, dass die Kreuzung wieder frei ist – das ist wirklich toll“, sagt eine Wennigserin im Vorbeigehen. Immerhin ist die Heitmüller-Kreuzung ein wichtiger Knotenpunkt, von dem aus man aus Wennigsen in Richtung Degersen, Sorsum, Argestorf und Bredenbeck kommt.

Sanierung soll 2022 abgeschlossen sein

Die Sanierung der Hauptstraße hat im März begonnen, die Arbeiten befinden sich im ersten und zum Teil auch schon im zweiten Bauabschnitt. Insgesamt kostet die Sanierung der Ortsmitte rund 5,7 Millionen Euro. Sie wird sich wohl bis ins Jahr 2022 hinziehen. „Eigentlich hätte ich etwa ein Jahr für eine Baustelle in dieser Größenordnung veranschlagt“, sagt Kaden, der seit 22 Jahren im Straßenbau arbeitet. „Die geschätzte Bauzeit von 27 Monaten erschien mir deutlich zu lang.“

Doch da die Baustelle in so viele Abschnitte unterteilt wurde, dauere es länger. „Auch haben die archäologischen Untersuchungen die Sanierung verzögert – aber auch Probleme, wie aktuell mit der Telekom“, sagt er. Denn die Telekom sei derzeit dabei, im dritten Bauabschnitt zu arbeiten. „Für uns heißt das, dass wir dort noch nicht anfangen können – es ist quasi Baustopp im dritten Bauabschnitt“, sagt Kaden.

Baustellenkümmerer lobt Bauarbeiter

Seine Mitarbeiter wie die Mitarbeiter der weiteren Unternehmen würden sich sehr bemühen, es allen Anliegern und auch den Gewerbetreibenden vor Ort so angenehm wie möglich zu machen. „Bisher war keine Haus- oder Ladentür auch nur fünf Minuten gesperrt“, betont auch Baustellenkümmerer Horst Lahmsen. Zudem würden die Arbeiter den Müll aus den Haushalten bis ans Ende der Baustelle tragen und auch dafür sorgen, dass Bestellungen bis an die Haustür geliefert würden. „Das Unternehmen arbeitet wirklich vorbildlich, vorausschauend und hinterlässt auch zum Feierabend eine Baustelle, die picobello aussieht“, lobt Lahmsen die Arbeiter.

Der Abschnitt ab der Einfahrt zum Parkplatz bis zur Sorsumer Straße war nachträglich zum Sanierungsgebiet hinzugekommen. Auftraggeber war das Land. Quelle: Lisa Malecha

Kritik hatte es aus der Wennigser Bevölkerung unter anderem dafür gegeben, dass die Baustelle an einigen Freitagen verwaist war. Das liegt daran, dass die Baufirma von auswärts kommt. Deshalb werden die Arbeitsstunden so aufgeteilt, dass die Baustelle in den geraden Kalenderwochen an Freitagen nicht besetzt ist, sagt Kaden und ergänzt: „Wir arbeiten trotzdem mehr als 40 Stunden die Woche.“

Und auch wenn die Bauarbeiten aufgrund verschiedener unvorhergesehener Schwierigkeiten derzeit etwa zwei Monate hinterher hinken, zeigt sich Kaden zuversichtlich, dass der zweite Bauabschnitt, der bis etwa zur Hirtenstraße reicht, noch in diesem Jahr fertiggestellt werden kann. Bis dahin soll dann auch mit den Arbeiten im dritten Bauabschnitt begonnen werden.

Die Pflasterarbeiten an der Heitmüller-Kreuzung laufen noch. Quelle: Lisa Malecha

Von Lisa Malecha