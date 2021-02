Bredenbeck

69 kleine Tannen aus grüner Pappe, Zäune aus Zahnstochern, kleine Sitzbänke im Miniaturformat und sogar ein Hochsitz aus Ästen – das alles bildet den „Kurwald Deister“, den der Bredenbecker Heinz Krebs stolz präsentiert. Mit viel Liebe zum Detail hat der 91-Jährige sein Modell gebastelt – um sich während der Corona-Krise nicht zu sehr zu langweilen.

"Aus dem Fenster sehe ich leider nur den kaputten Deister, da viele Bäume wegen des Borkenkäfers gefällt werden mussten", sagt Krebs, der seit fünfeinhalb Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen ist, während er aus dem Fenster auf die kahlen Stellen im Deister zeigt. „Da dachte ich: Warum mache ich mir nicht einfach einen schönen Deister?“

Mit viel Liebe zum Detail hat Heinz Krebs seinen "Kurwald Deister" gebastelt. Quelle: Lisa Malecha

Ein eigener Deister fürs Wohnzimmer

Gesagt, getan: Der 91-Jährige machte sich an die Arbeit, faltete zig Tannen in unterschiedlichen Größen. „Wissen Sie, Bredenbeck war früher ein Luftkurort“, erzählt Krebs, der Mitte Januar seinen 91. Geburtstag gefeiert hat. „Es gehörte zur Kur, in den Deister zu gehen.“ Doch leider sei der Wald heute nicht mehr in so gutem Zustand. Sein Modell soll an die guten alten Zeiten erinnern, als er aus dem Fenster noch gesunde Bäume sehen konnte.

Zudem habe er auch beruflich viel mit Wald, Bäumen und Holz zu tun gehabt, berichtet Krebs, der nicht nur Zimmermeister sondern auch Architekt und Diplomingenieur ist. „Ich musste also mein Leben lang konstruieren“, sagt er. Und vor allem auch genau sein – und das ist er auch beim Basteln. Jede Ecke knickt er fein säuberlich ein, dabei ist Krebs hoch konzentriert.

Straßenschilder, Zäune, Bänke zum Ausruhen und sogar ein Hochsitz: Im gebastelten Deister findet sich alles. Quelle: Lisa Malecha

„Ich brauche Beschäftigung“

Aufgrund der Corona-Pandemie und seiner körperlichen Verfassung habe er sonst nichts, sagt Krebs. „Ich brauche einfach Beschäftigung“, sagt er. „Ich suche immer nach Arbeit.“ Denn auch wenn er körperlich eingeschränkt ist, sein Kopf funktioniere noch einwandfrei, erzählt er stolz. Und auch körperliche Arbeit bringe ihm noch Freude: Im Sommer etwa habe er trotz Rollstuhl viel im Garten gearbeitet, doch aktuell sei das nicht möglich.

Zudem komme er die Rampe vor seinem Haus alleine nicht runter, weil sie zu steil ist. Seine Frau sei auch nicht in der Lage, ihn runter zu schieben – ihr fehle die Kraft. „Also bin ich meist drinnen – und warte darauf, dass meine Kinder Feierabend haben und mich raus bringen können“, sagt er, während er aus dem Fenster in seinen Garten blickt und dabei stolz auf seine Arbeit aus dem vergangenen Sommer zeigt.

Dann widmet sich Krebs wieder seinem Deister-Modell und seine Augen beginnen zu funkeln. Mit dem Modell habe er sich viel Arbeit gemacht. „Ich habe kleine Tierfiguren platziert, einen Hochsitz aus Zahnstochern und Ästen gebaut, sogar Straßenschilder habe ich gebastelt“, fängt er an aufzuzählen. „Gerade warte ich noch auf die Wildschwein-Familie“, sagt er. Denn die gehören auch in den Deister.

Beim Falten und Schneiden der kleinen Tannenbäume ist Heinz Krebs sehr genau. Quelle: Lisa Malecha

Neues Projekt ist schon in Planung

Insgesamt mehr als 100 Bäume habe er bereits gebastelt, fast 70 passen auf das Modell. Die übrigen hat er zum Teil zu Tisch-Deko verarbeitet und seiner Familie – etwa den drei Kindern, seinen vier Enkeln und zwei Urenkeln – sowie seinen Pflegekräften geschenkt. „Zuerst muss man die Pappe zum Quadrat schneiden, dann fange ich an zu knicken, um die Grundform zu bekommen“, erläutert Krebs, während er hochkonzentriert anfängt, einen Baum zu basteln. „Dann scheide ich die Pappe ein, so entstehen die einzelnen Äste der Bäume – das macht schon Arbeit, aber ich kann das und es macht mir viel Spaß.“

Es ist nicht das erste größere Projekt des Rentners: Gemeinsam mit seiner Frau Ingrid (85) bastelt er bereits seit mehr als drei Jahrzehnten. „Ich bin bei den Landfrauen, für die haben wir schon viele wunderschöne Sachen gemacht –Tischdeko und vieles mehr“, sagt Ingrid Krebs. Und ihr Mann hat bereits ein neues Projekt ins Auge gefasst: „Ich mache als nächstes eine ganz andere Art von Park“, sagt der 91-Jährige und sagt mit einem Lächeln im Gesicht: „Sie dürfen gespannt sein.“

Von Lisa Malecha