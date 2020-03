Heimatstube Bredenbeck soll im September öffnen

Bredenbeck

Die Wände strahlen in einem knalligen Grün, der alte Balken, der den Raum bisher geteilt und optisch verkleinert hat, ist verschwunden, alles wirkt hell, modern, einladend. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagt Bärbel Back, Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins Bredenbeck, und präsentiert stolz die neue Heimatstube.

So leer sieht man die Räume selten: Normalerweise stehen Hunderte Exponate in den Räumen der alten Dorfschule. Die drei kleinen Räume sind bis unter die Decke mit einem faszinierenden Querschnitt der Ortsgeschichte gefüllt. „Die neue Farbe wirkt positiv, sie ist modern – wenn wir schon ,Altbackenes’ ausstellen, sollen die Räume dafür sehr zeitgemäß wirken“, sagt Bärbel Back und zeigt auf die lange Wand im Hauptraum der Heimatstube: „Hier soll ein Schreibtisch stehen, damit sich die Besucher hinsetzen und in alten Dokumenten stöbern können.“

Malereien sind weiterhin zu sehen

Noch stapeln sich die Kartons, alte Möbelstücke und Dokumente im oberen Stockwerk der alten Dorfschule, also in der alten Lehrerwohnung, und auch der Container hinter dem Gebäude in Bredenbeck ist vollgepackt. Denn die Heimatstube Bredenbeck ist seit Jahresbeginn 2019 ohne Räume.

Zahlreiche Bilder historischer Gebäude zieren die Wände: Hier die alte Schule, in der sich die Heimatstube heute befindet. Quelle: Lisa Malecha

Der Grund: Die historische Dorfschule aus dem Jahr 1880, in dem die Heimatstube beherbergt ist, wurde mit großem Aufwand trockengelegt. Handwerker haben die Räume ausgekoffert. Die Arbeiten sind mittlerweile beendet – übrig geblieben aus den Zeiten vor der Sanierung sind nur die Wandmalereien des Bredenbecker Malers und Heimatverein-Mitgründers Hans Groth. Unter anderem zieren das Rittergut um 1600, das Haus Warnecke von 1826 und das Hotel Steinkrug um 1900 die Wände. Dass die Malerei so gut geschützt wurde, freut das Vorstandsteam, immerhin sind die Werke Unikate.

Verein entwickelt neues Konzept

Zudem ist eine neue Zwischenwand gezogen worden – mit kleinen Fenstern. Dort sollen einige der Exponate ausgestellt werden. „Wir werden darauf achten, nicht zu viele Exponate zeitgleich auszustellen, es soll übersichtlicher werden“, sagt Back. Daher sollen einige der mehr als 1000 Stücke weiterhin eingelagert bleiben. „Wir können dann immer mal wieder neue Schwerpunkte setzen und andere Dinge ausstellen“, sagt Back.

Die Heimatstube wirkt nun viel offener. Der große Balken, der den Raum teilte, ist verschwunden. Die Wände haben eine grüne Mustertapete bekommen. Quelle: Lisa Malecha

Das neue Konzept sieht vor, dass sich die Heimatstube unter anderem auf Exponate mit Schwerpunkt Landwirtschaft, Dorfgeschichte, Glashütte und Bergbau konzentriert. Dinge, die nichts mit Bredenbeck zu tun haben, sollen eingelagert oder an andere Museen abgegeben werden.

Putzaktion abgesagt

Eigentlich wollte der Heimat- und Kulturverein am vergangenen Wochenende eine große Putzaktion starten, doch diese ist wegen des Coronavirus abgesagt. „Wir werden also immer alleine oder zu zweit die Räume putzen und nach und nach die Exponate einräumen“, sagt Back. Noch müsse geschaut werden, wo welche Möbel stehen und welche Exponate wohin passen. „Wenn wir fertig sind, hat Bredenbeck ein richtig nettes Heimatmuseum“, ist sich Back sicher.

Sie ist zuversichtlich, dass die Heimatstube im September diesen Jahres eröffnen kann – ein Jahr später als ursprünglich geplant. Grund für die Verzögerung waren Schwierigkeiten bei der Sanierung gewesen.

Zahlreiche Bilder historischer Gebäude zieren die Wände: Hier das Rittergut Bredenbeck. Quelle: Lisa Malecha

Von Lisa Malecha