Holtensen

Wer nach der Schule in einen sozialen Beruf reinschnuppern oder einfach Lust auf soziales Engagement hat, der hat nun die Möglichkeit, sich für den Bundesfreiwilligendienst im Heilpädagogischen Kindergarten Holtensen zu bewerben.

Die Einrichtung gehört zum Paritätischen Kinderzentrum Wennigsen, einer Fördereinrichtung für Kinder mit unterschiedlichen Entwicklungsverzögerungen, -störungen und Auffälligkeiten bis hin zu geistigen Beeinträchtigen. Ziel des Kinderzentrums ist es, jedes Kind individuell in einer kleinen Kindergartengruppe von sechs bis sieben Kindern zu fördern. Dabei spielen Bewegungsangebote, begleitende Therapien und psychologische Beratung eine wichtige Rolle.

Kita ist auf Freiwillige angewiesen

Und die Bufdis sind für die Kita besonders wichtig, betont die Leiterin des Heilpädagogischen Kindergarten in Holtensen. Unter anderem wären ohne die Unterstützung der Freiwilligen die zahlreichen Ausflüge nicht möglich, sagt Rita Oelsmann-Wolf. Die Kinder, die in Holtensen betreut werden, sind dort, weil sie in einer Regel-Kita nicht ihrem Bedarf entsprechend gefördert werden könnten. „Wir bieten einen verlässlichen und geschützten Raum, damit sie sich bestmöglich entwickeln können“, sagt Oelsmann-Wolf.

Diese Entwicklung bekommen die Bufdis hautnah mit, wie Birte Albrecht berichtet: „Ich bin gern hier und freue mich über kleine Entwicklungsschritte der Kinder. Ich fühle mich im Gruppengeschehen voll mit eingebunden“, sagt Albrecht, die ihren Bundesfreiwilligendienst in der Einrichtung macht.

Auch den weiteren Freiwilligen gefällt die Arbeit in Holtensen. „Die Arbeit mit den Kindern macht mir großen Spaß, ich spiele mit ihnen, darf ihnen etwas beibringen und sie beim Tagesablauf begleiten. Ich bin glücklich, dass ich hier sein kann. Wir sind als Gruppe der Bufdis zu einem Team zusammengewachsen“, sagt etwa Lucy Zingler, deren Bundesfreiwilligendienst bald endet.

Start ist im August

„Wir haben hier sehr motivierte, junge Menschen im Kindergarten und es ist toll, sie zu Beginn ihres beruflichen Einstiegs ein Stück begleiten zu können und ihnen das Berufsfeld der Heilpädagogik und Pädagogik im Allgemeinen näher zu bringen“, sagt Leiterin Rita Oelsmann-Wolf über das jetzige Bufdi-Team. Einige Bufdis werden das pädagogische Berufsfeld weiterverfolgen und sich zum Beispiel für den Studiengang Sonderpädagogik bewerben oder eine Erzieher-Ausbildung anstreben, berichtet Oelsmann-Wolf. Eine junge Frau möchte sich nach der Zeit im Kindergarten im Bereich Kommunalverwaltung bewerben.

Die neuen Bufdis können dann im August im Kindergarten starten. Sie werden unter anderem in den Gruppen mit den Jungen und Mädchen arbeiten und dort die Fachkräfte unterstützen. Auch das gelegentliche Einkaufen, Unterstützung bei der Gartenarbeit oder das Vorbereiten der Räume gehört zu ihren Aufgaben.

Hier können sich Interessierte bewerben

Interessierte können sich bei Rita Oelsmann-Wolf im heilpädagogischen Kindergarten Holtensen, per E-Mail an info@paritaetisches-kinderzentrum.de sowie unter Telefon (05109) 51 20 0 bewerben

Der Bundesfreiwilligendienst in dem Kindergarten biete den Bufdis einen Einblick in „ganz besondere pädagogische Ansätze und Fördermöglichkeiten“, sagt Oelsmann-Wolf. Die Gruppen arbeiten nach Schwerpunkten, die Pädagogen und Therapeuten schauen, ob die Kinder eher im Bereich Bewegung, Sprache oder Wahrnehmung gefördert werden sollten. Hier können die Bufdis dann unter Anleitung ihre eigenen Stärken, Interessen und Ideen einbringen – etwa selbst Aktivitäten entwickeln.

Von Lisa Malecha