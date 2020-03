Losfahren, Spaß haben und Klima schützen: Hannah startet in die Saison

Wennigsen

Das Lastenrad des ADFC Wennigsen-Barsinghausen startet in die neue Saison. Bis Ende April steht die Wennigser Hannah nun allen Bürgern, Vereinen und Gewerbetreibenden zur kostenlosen Ausleihe beim Kaufhaus Heitmüller zur Verfügung.

Danach wird das Lastenrad je einen Monat bei verschiedenen Gewerbetreibenden an der Hauptstraße wie Reifen Röttger, Edeka Ladage, der VGH-Vertretung Pappermann und Blumen Theobald stehen. Auch am Sozialen Kaufhaus am Bahnhof sowie in Bredenbeck beim Edeka-Markt wird das Lastenrad diesen Sommer Nutzern zur Verfügung stehen.

Konzept ist „einmalig in der Region“

Das zweirädrige Lastenrad mit Elektromotor und einer großen Kiste vorn ist geeignet für Ausflüge mit bis zu zwei Kindern, größere Einkäufe und vielfältige Transporte. Das 2018 mit Spenden von Wennigsern Geschäftsleuten und Bürgern gekaufte Lastenfahrrad steht seitdem allen Wennigser Bürgern, Vereinen, Gewerbetreibenden und Institutionen kostenfrei zur Verfügung.

Betreut und gewartet wird die Hannah vom ADFC Wennigsen-Barsinghausen. Während der Wintermonate stand die Hannah bislang am Rathaus und wurde von Marcus Gümpel, einem Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, betreut.

„Unsere Zusammenarbeit mit den Wennigser Geschäften ist ausgezeichnet und in dieser Form mit wechselnden Standorten auch einmalig in der Region“, schwärmt der ehrenamtliche Wennigser Klimaschutzbeauftragte und Hannah-Pate Detlev Krüger-Nedde. Neue Plakate und Handzettel mit dem Motto: „Losfahren, Spaßhaben und Klima schützen“ weisen auf die Nutzungsmöglichkeiten und die wechselnden Standorte der Hannah in Wennigsen hin.

So funktioniert’s:

Das Verleihsystem ist einfach: Auf hannah-lastenrad.de kann sich jeder als Nutzer registrieren lassen und das Rad für einen bis drei Tage buchen. Jeder Kunde erhält per E-Mail ein Passwort zugeschickt, mit dem die Hannah bei der Station abgeholt werden kann.

Die Wennigser Hannah als Teil des regionsweiten ADFC-Lastenrad-Projekts habe sich auch in der vergangenen Saison gut bewährt und sei von vielen Bürgern nachgefragt worden. „Es war oft zwei bis drei Wochen im Voraus ausgebucht. Die Ausleihquote lag geschätzt bei 70 Prozent“, so Krüger-Nedde.

Erfreulicherweise habe es einen Rückgang an Buchungen gegeben, bei denen die Hannah nicht abgeholt wurde. „Das werten wir als Erfolg der konsequenten Mahnungen durch die ADFC-Geschäftsstelle, die den Verleih aller Hannahs in Hannover und Region übernommen hat“, freut sich der Hannah-Pate.

Lesen Sie auch

Von Heidi Rabenhorst