Händler bangen um ihre Zukunft

Restaurants, Friseure und Reisebüros sind geschlossen, die Inhaber der wenigen Geschäften, die noch geöffnet sein dürfen, sind verunsichert. Alls beschäftigt die Frage, wie es weitergeht.

Dazu gehört auch Bianca Petersen, Inhaberin des Geschäfts „Augenstern Brillen & Kontaktlinsen“ an der Hauptstraße. Sie mache sich Sorgen, weil derzeit weniger Kunden kämen. Für zunächst 14 Tage will sie die Öffnungszeiten ihres Geschäfts drastisch herunterfahren und auf die Zeit von 10 bis 13 Uhr beschränken.

„Wir sind aber noch telefonisch erreichbar, ganz zumachen geht nicht“, sagt Michael Schustereid, der in dem Brillengeschäft angestellt ist. „Wir sind hier auf dem Land. Wenn jemand was an der Brille hat, kommt er nicht so einfach weg.“ Die Menschen seien auf den Optiker angewiesen. Da dieser zum Gesundheitshandwerk zählt, sei es auch erlaubt, das Geschäft zu öffnen.

Alexandra Baxmann von Baxmann Hörakustik möchte Hausbesuche anbieten. Quelle: Janna Sillinger

Hörakustik hat noch keine Existenzängste

Ähnlich ist die Situation bei Alexandra Baxmann, Inhaberin von „Baxmann Hörakustik“, ebenfalls an der Hauptstraße. Auch ihr Geschäft gehört dem Gesundheitshandwerk an, sei für viele Menschen unabdingbar. Ob sie ihre Geschäftszeiten verkürzt, will Baxmann in den kommenden Tagen entscheiden. Auch bei ihr sei es so, dass weniger Kundschaft komme.

Doch ebenso wie Petersen sieht Baxmann sich in der Verantwortung, zu helfen. Deshalb bietet sie für ihre Kunden Hausbesuche an. Gerade den alten Menschen müsse in dieser Zeit beigestanden werden. Es gehe ja nicht, dass man „eingesperrt“ sei, und dann noch nicht mal etwas hören könne, sagt Baxmann. Als Bedrohung für ihr Geschäft empfindet sie die Lage noch nicht.

Joachim Stegen ist der Inhaber des Zoohauses, das geöffnet bleibt. Quelle: Janna Silinger

Zoohaus verzeichnet Umsatzeinbuße von 70 Prozent

Im Gegensatz zu Joachim Stegen, dem Inhaber des Zoohauses an der Hauptstraße. Das Geschäft ist zuständig für die Versorgung von Kleintieren und dürfe deshalb geöffnet bleiben, erzählt Stegen. Er berichtet von 70 Prozent weniger Umsatz in den vergangenen Tagen. Das sei eine Menge Geld. In die angekündigten staatlichen Hilfen hat er wenig Vertrauen. „Darauf muss man wochenlang warten. Das wird eng“, sagt er. Schließlich seien jede Menge laufende Kosten zu decken.

Die Einschränkungen und Schließungen hält der Inhaber der Zoohandlung per se nicht für falsch, obwohl er um seine Existenz, seinen Laden, bangt. Das liege auch an den Bauarbeiten an der Hauptstraße, die seiner Meinung nach ohnehin schon zu großen Einbußen führen würden. „Wir haben an der Absperrung vorne ein Schild angebracht, dass wir auch weiterhin für die Kunden da sind“, erzählt er. „Wobei da auch noch der Friseur draufsteht. Aber der musste ja jetzt zumachen.“

Die Geschäfte an der Hauptstraße machen darauf aufmerksam, dass sie weiterhin geöffnet sind. Nur der Friseur hat seinen Laden inzwischen schließen müssen. Quelle: Janna Silinger

Läden beliefern ihre Kunden

Stegen weist darauf hin, dass es in seinem Zoogeschäft keine Lieferengpässe gibt. „Ich habe Kunden, die 200 Dosen Katzenfutter kaufen wollen. Das halte ich für Quatsch“, sagt Stegen. Für Menschen, die nicht ins Geschäft kommen können oder möchten, bietet er zudem einen Lieferservice an.

Das macht auch Horst Theobald. „Wir bringen den Kunden die Sachen nach Hause.“ Dennoch ist der Inhaber von des Blumenladens sichtlich gestresst. Die Unvorhersehbarkeit der Situation mache ihm zu schaffen. „Wer weiß, wie lang das alles dauert? Zwei Wochen, zwei Monate, ein halbes Jahr?“, fragt er. Noch darf er sein Geschäft öffnen, weil er auch Fleischwaren verkauft.

„Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten.“

Doch an Kundschaft mangelt es ganz deutlich. Die Menschen seien sehr vorsichtig, hielten sich zurück. Theobald hat natürlich Verständnis dafür. Ihm sei aber nach 40 Jahren im Geschäft auch bewusst, was das für ihn bedeuten könnte. „Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten.“

Auch er empfindet die Baumaßnahmen an der Straße als zusätzliches Problem. „Danach ist sie Straße bestimmt schöner, aber vielleicht mit lauter leeren Geschäften“, sagt er. Trotzdem ist er sich sicher: Irgendwie muss es ja weitergehen. Nun gelte es, das Beste aus der Situation zu machen.

Von Janna Silinger