Wennigsen

Teetrinken zum Internationalen Männertag am 19. November – und die Gleichberechtigung der Geschlechter nicht aus dem Blick verlieren: Wennigsens Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte Hacer Kirli hat am Freitag anlässlich des Männertages kleine Karten mit Teebeuteln an Männer vor dem Rathaus verteilt. Mit der beruhigend-wärmenden Wirkung des Tees verband Kirli den Tipp an die männlichen Passanten, sich grundsätzlich intensiver um die eigene Gesundheitsvorsorge zu kümmern.

Keine Schwäche zeigen?

Denn: „Viele Männer achten zu wenig auf ihre Gesundheit oder scheuen gar den Weg zum Arzt., Dahinter steckt häufig der Irrglaube, dass Männer stark sein müssen und keine Schwäche, wie zum Beispiel eine Krankheit, zeigen dürfen“, erläuterte Hacer Kirli.

Sie wolle mithilfe der Tee-Karten dafür werben, den vorbeugenden Gesundheitsschutz nicht außer Acht zu lassen, sondern Vorsorgeuntersuchungen und bei Bedarf auch medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Immerhin leben wir in einer Zeit der Mehrfachbelastungen, und die zusätzlichen Belastungen als Folge der Corona-Krise machen auch vor Männern nicht Halt“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Wennigsen.

Die Fürsorge entdecken

Viele Männer reagierten am Freitag aufgeschlossen und positiv überrascht auf die Kampagne von Hacer Kirli. So begrüßte zum Beispiel Pastor Carsten Wedemeyer die Werbeaktion als „sehr angebracht und angemessen“. Es sei wichtig, so Wedemeyer, die eigene Fürsorge und die Fürsorge für andere zu entdecken.

Allerdings ging Hacer Kirli am Internationalen Männertag nicht nur wegen des Appells zu mehr Gesundheitsvorsorge auf die Straße, sondern sie wies auch auf die Benachteiligung von Männern und Jungs in etlichen gesellschaftlichen Bereichen hin – unter anderem im Familien- und Sorgerecht etwa für alleinerziehende Väter oder nach einer Trennung verheirateter Paare. Auch in bestimmten Berufsgruppen oder bei Teilzeitbeschäftigungen seien Männer derzeit noch unterrepräsentiert.

Männer mit einbinden

Gleichberechtigung gelte jedoch für alle Geschlechter gleichermaßen. „Eine echte Gleichstellung kann nur dann funktionieren, wenn auch die Männer eingebunden sind“, betonte Kirli. Daher starte sie solche Imageaktionen nicht nur jedes Jahr zum Internationalen Frauentag am 8. März, sondern auch zum Männertag am 19. November.

„Viele Passanten wussten nicht, dass es den Männertag überhaupt gibt und waren total überrascht. Aber die Männer waren dann auch erfreut darüber, eine kleine Aufmerksamkeit zu erhalten. So, wie die Frauen im März“, erläuterte Hacer Kirli.

Von Frank Hermann