Die Weihnachtsverpackung, die Nick stolz in seiner klebrigen Hand präsentiert, ist über und über mit Glitzerpuder bestäubt. „Sie ist für Mama und Papa“, sagte der Drittklässler. Sein Blick schweift aber schon beim Reden an die neue Station in seiner Klasse. Dort kann er eine Papiertüte in Weihnachtsmannform basteln.

Im Hintergrund erklingen beim Weihnachtsbasteln in der Grundschule Bredenbeck Weihnachtslieder vom Band. Einige Kinder summen mit – aus Versehen. Denn das Singen, das wissen sie, ist verboten. „Es ist eine merkwürdige Adventszeit“, sagt Tanja Bachmann, die an der Grundschule Bredenbeck den Fachbereich Kunst leitet und den Basteltag für alle Kinder der Schule organisiert hat.

Adventstimmung in Schulen zu erzeugen sei in diesem Jahr eine echte Herausforderung, sagt Bachmann. Denn viele Aktionen, die die Vorweihnachtszeit an Grundschulen in jedem Jahr so besonders machen, müssten ausfallen. An der Grundschule Bredenbeck war beispielsweise das Weihnachtstheater des Ensembles Theater Pampelmuse ein Höhepunkt, ebenso das offene Weihnachtsbasteln, das Backen mit Eltern, das Montagssingen in der Schulgemeinschaft sowie die große Weihnachtsfeier vor den Ferien. Alles musste abgesagt werden.

Aktionen als Alternative zu großer Weihnachtsfeier

Doch ganz ohne Kerzenschein und Weihnachtsmusik geht es auch nicht, sind sich Schüler und Lehrer einig. Darum musiziert Musiklehrerin Sina Landoulsi jeden Montagmorgen mit einigen Kindern auf dem Flur der Schule. Bei geöffneten Türen gelangen die Weihnachtslieder in die Klassenräume, in denen die Kinder der Musik bei Kerzenschein lauschen. Beim Lied „Lasst uns froh und munter sein“ fällt es einigen Kindern besonders schwer, den so bekannten Text nicht mitzusingen. „Ich klatsche einfach dazu“, sagt Fabiola aus der Bärenklasse und ergänzt: „Damit stecke ich ja keinen an.“ Die Erstklässlerin freut sich schon auf nächsten Montag, wenn wieder Lieder erklingen.

Und natürlich auf die Bewegungslandschaft „Die Wichtelpost“, die die Sportlehrerin Lore Lauenstein für die Kinder der ersten und zweiten Klassen in der Turnhalle aufbauen will. Einige Kinder aus der vierten Klasse haben sogar eigene Weihnachtsmärchen geschrieben und daraus Podcasts für die klasseninternen Padlets erstellt. Auch auf der Homepage unter grundschule-bredenbeck.de können einige Weihnachtsgeschichten der Kinder angehört werden.

