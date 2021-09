Wennigsen

Nach der heftigen Kritik wegen Kita-Schließungen und fehlender Wahlhelfer nehmen Wennigsens Grüne die Gemeindeverwaltung in Schutz. Sei es schon in der Vergangenheit schwierig gewesen, freiwillige Helferinnen und Helfer für dieses Bürgerehrenamt zu finden, sei das in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Ängsten noch schwieriger geworden.

Folglich, so heißt es seitens der Grünen, sei der Verwaltung keine andere Möglichkeit geblieben, als Gemeindemitarbeiter dafür einzuteilen – und dazu gehörten nun einmal auch die Erzieherinnen und Erzieher. Die Grünen können den Unmut darüber verstehen. Aber der ihnen dann zustehende Ausgleichstag bedeute dann leider, dass Kindergarten-Eltern am Montag keine gesicherte Betreuung vorfinden werden.

Weitere Wahlhelfer gesucht

Wahlhelfer zwangszuverpflichten, wie es etwa die FDP vorgeschlagen hatte, wäre ein Armutszeugnis für Wennigsen, finden die Grünen. Sie sind eher der Meinung, dass man sich seiner privilegierten Situation, in einer Demokratie leben zu können, wieder bewusster werden und bereit sein sollte, daran auch aktiv mitzuwirken. Dazu zählen die Grünen auch die Erziehungsberechtigten der Kindergartenkinder.

Die Verwaltung hofft zwar, zumindest zur Bundestagswahl am 26. September noch so viele freiwillige Helfer mobilisieren zu können, damit kein Kita-Personal eingesetzt werden muss. Doch noch würden Freiwillige fehlen. Der Kindergartenbetrieb sei am 27. September noch nicht gesichert, betonen die Grünen.

Lesen Sie auch: Alle Berichte zur Kommunalwahl finden Sie hier

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Wer sich freiwillig melden will, kann das beim Wahlamt tun. Ansprechpartnerinnen sind die Gemeindewahlleiterin Ines Lindam unter Telefon (05103) 700729 oder ihre Stellvertreterin Michelle Plath unter (05103) 700775.

Von Jennifer Krebs