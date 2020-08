Umweltschützer von Bündnis 90/Die Grünen und Nabu sammeln derzeit landesweit Unterschriften, um ein Volksbegehren für mehr Artenvielfalt auf den Weg zu bringen – auch in Wennigsen. Am Sonnabend können Bredenbecker ihre Unterschrift vor dem Edeka-Markt im Ort abgeben.

