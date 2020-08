Geld können Sparkassenkunden in Wennigsen nur noch am Automaten abheben. Gleiches gilt für die Einzahlung, etwa für Münzen. Die nächste offene Kasse gibt es in Springe oder Gehrden. Durch die Maßnahme werden vor allem ältere Menschen benachteiligt – das kritisiert die Grünen Regionsfraktion und fordert mehr Service.