Gitarrenduo Katona Twins begeistert mit Bach und Beatles

Wennigsen

Gitarrenklänge waren in der fast sechzigjährigen Konzertgeschichte des Kulturkreises Kloster Wennigsen selten auf der Bühne zu hören. Um so begeisterter waren die Besucher, als sie am vergangenen Sonnabend die Katona Twins erlebten. Die Künstler brachten dem Publikum den zauberhaften Klang der Gitarre auf vielfältige Weise nahe. Peter und Zoltán Katona stammen aus Ungarn, sind deutsche Staatsbürger und wohnen in Liverpool in England. Da sind Bach und die Beatles programmiert. „Von Bach zu den Beatles“ lautete denn auch ihr Programm.

Zum Teil sehr bewegend, dann wieder temperamentvoll

So begannen sie auch mit vier Sätzen aus Bachs Französischer Suite Nr. 5. Durchsichtig klar dargeboten. Fantastisch, wie im zweiten Satz die typischen Läufe in Bachs Kompositionen auf den Gitarren wiedergegeben wurden. Bei Béla Bartóks Werk „Rumänische Volkstänze“ wurde der Resonanzboden der Gitarre zum Schlaginstrument. Die Tänze kamen sehr flott herüber. Man sah die Paare vor dem geistigen Auge durch den Saal tanzen. Zum Teil sehr bewegend, dann wieder temperamentvoll und mit starken Rhythmen wurden die Zuhörer in die von Peter Katona komponierte Auseinandersetzung der Brüder Karamasov von Dostojewski (Meditation und Passacaglia) einbezogen.

Das Duo ist wahrhaft grandios im Zusammenspiel (ohne Blick in irgendwelche Noten), es besitzt Virtuosität in allen schwierigen Rhythmen, überzeugt im Transportieren emotionaler Stimmungen und starker Ausdruckskraft. Beeindruckend: Sein Piano ist unbeschreiblich zart und doch atemberaubend präsent.

„Mambo“ erntet starken Beifall

Zwei Titel von Django Reinhardt, dem Vater des Gypsy-Jazz, rundeten das Programm vor der Pause ab. Bei „Minor Swing“ nutzten die Künstler die Möglichkeit zu improvisieren, da dieses Stück keine erkennbare Melodie hat, sondern nur eine wiederholte Abfolge von Akkordwechseln. So kam eine „mitreißende“ Melodie zustande. Äußerst aufmerksam und begeistert registrierte das Publikum die Darbietung von fünf Melodien aus Leonard Bernsteins „ West Side Story“. Besonders „Mambo“ – exzellent vorgetragen – rief starken Beifall hervor.

Und dann ging es nach Liverpool zu den Beatles: „ Eleanor Rigby“, „ Penny Lane“, „The Fool on the Hill“, „Come Together“. Bei diesen von einer ganz anderen Seite virtuos vorgetragenen Stücken fiel besonders auf, wie hervorragend das Zusammenspiel der Brüder gestaltet wurde. Das Publikum verabschiedete die Künstler mit begeistertem Applaus. Peter und Zoltán Katona bedankten sich mit zwei Zugaben.

Von Irmgard und Burkhard Gums