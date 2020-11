Wennigsen

Aufgrund der neuen Niedersächsischen Corona-Verordnung müssen die Büchereien in Wennigsen und Bredenbeck im November schließen. Damit trotzdem Bücher, DVDs und Hörbücher ausgeliehen werden können, bieten die Gemeindebüchereien ab Montag, 2. November, eine kontaktlose Ausleihe an.

Medienpakete telefonisch zusammenstellen

In Wennigsen können Medienwünsche unter Angabe der Leseausweisnummer per E-Mail an buecherei@wennigsen.de oder telefonisch unter (05103) 7007550 mitgeteilt werden. Die Bestände der Bücherei sind über den Onlinekatalog auf der Internetseite der Gemeindebücherei einsehbar. Die Büchereimitarbeiterinnen stellen auch gern Überraschungspakete nach den Interessen der Leser zusammen, falls es keine bestimmten Titelwünsche gibt.

Abhol-Termin vereinbaren!

Das Büchereiteam stellt das vom Kunden gewünschte Paket zusammen und vereinbart mit ihm einen Abholtermin. Alles passiert unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln. Abholschleuse ist der Eingangsbereich der Bücherei, wo die Medienpakete zur vereinbarten Abholzeit ausleihfertig hinterlegt werden. Dort besteht dann außerdem die Möglichkeit, Flohmarktbücher zu kaufen. Wichtig: Die Ausgabe der Buchpakete erfolgt nur nach vorheriger Terminabsprache. Besucher werden gebeten, zum Abholen eine Tasche mitzubringen. Für die Rückgabe steht ein Rückgabekasten außen am Gebäude zur Verfügung.

Auch in Bredenbeck kontaktlose Ausleihe

In Bredenbeck können Bücher und Medien ebenfalls kontaktlos ausgeliehen werden. Hier können Buchvorbestellungen telefonisch unter (05109) 6083 auf den Anrufbeantworter gesprochen werden. Die Büchertasçhen werden dann im Vorraum zur Abholung bereitgestellt.

Von Jennifer Krebs