Die Marien-Petri-Gemeinde Wennigsen will gegen das Alleinsein und die Einsamkeit helfen: Die Pastoren Carsten Wedemeyer und Mandy Stark sowie Äbtissin Mareile Preuschhof stehen für Gespräche am Telefon bereit. Zudem bieten sie die „Kirche to go“ statt der Gottesdienste an.