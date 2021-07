Wennigsen

Auf dem Friedhofsparkplatz in der Wennigser Ortsmitte hat die Gemeinde jetzt gemeinsam mit der Firma Stadtmobil aus Hannover eine zweite Carsharing-Station in Betrieb genommen. Dort stationiert die Firma zunächst ein konventionelles Fahrzeug, das mehrere Nutzer gegen ein Entgelt mieten können. Künftig will Stadtmobil zusätzlich auch ein Teilauto mit Elektroantrieb anbieten.

Bereits seit 19 Jahren betreibt die Firma eine Carsharing-Station am Wennigser Bahnhof – mit Erfolg, wie Geschäftsführer Andreas Krämer betont. „Für uns lohnt sich das Engagement hier in Wennigsen. Unser Auto zum Teilen ist nahezu ständig gebucht und unterwegs. In anderen Umlandgemeinden funktioniert das nicht so gut.“

Hohe Nachfrage in Wennigsen

Die hohe Nachfrage in Wennigsen sei ausschlaggebend für die Entscheidung von Stadtmobil, eine zweite Carsharing-Station einzurichten. Wichtig sei zudem die Unterstützung der Kommune für das Konzept eines Mietautos zum Teilen. „Die Gemeinde muss selbst aktiv sein, damit es gelingt“, erläutert Krämer. In Wennigsen sei diese Basis vorhanden.

So will die Gemeinde Wennigsen nach Angaben von Klimaschutzmanager Jan Krebs ihre Verwaltungsmitarbeiter dazu animieren, vorrangig das Stadtmobil für Dienstfahrten zu nutzen. Der Carsharing-Standort auf dem Friedhofsparkplatz sei nur wenige Meter vom Rathaus entfernt und daher in kurzer Zeit zu erreichen. So ließe sich auch der kommunale Fuhrpark entlasten und die Gemeinde könne in Zukunft auf Ersatzbeschaffungen zum Teil verzichten. Nach Dienstschluss im Rathaus stehe das Teilauto dann in erster Linie wieder für private Nutzer bereit.

Fuhrpark auf E-Autos umstellen

Darüber hinaus forcieren Politik und Verwaltung die schrittweise Umstellung des kommunalen Fuhrparks auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb. „Einen elektrischen Wagen haben wir schon im Einsatz“, sagt Krebs. Allerdings müsse mit der Umstellung auf E-Mobilität auch die Infrastruktur mit Ladesäulen mithalten. Die Gemeinde sei bestrebt, weitere Stromtankstellen in Wennigsen zu installieren.

Bislang steht eine öffentliche Ladesäule am Bahnhof. Ein weiterer Standort biete sich laut Krebs auf dem Friedhofsparkplatz an, wenn Stadtmobil dort künftig ein E-Auto zusätzlich zum konventionellen Benziner stationiert. Eine erste Testphase mit einem elektrischen Wagen zum Teilen sei in Wennigsen auf positive Resonanz gestoßen.

Wirtschaftlicher und ökologischer Nutzen

Nach Einschätzung des hauptamtlichen Klimaschutzmanagers geht die Gemeinde Wennigsen mit ihrer Carsharing-Kooperation in die richtige Richtung. „Wir bieten die Möglichkeit, das Auto zum Teilen für sich selbst auszuprobieren und Gefallen daran zu finden. Wer sich daran gewöhnt hat, wird schnell den wirtschaftlichen und ökologischen Nutzen erkennen“, betont Krebs. Laut Statistik ersetze ein regelmäßig genutztes Carsharing-Auto etwa zehn andere Autos.

So funktioniert das Carsharing Wer ein Auto von Stadtmobil nutzen will, muss sich zunächst bei der Firma anmelden und wird dann freigeschaltet. Künftige Nutzer müssen auch noch ihren Führerschein und Personalausweis vorlegen, um dann eine persönliche Zugangskarte für die Autos zu bekommen. Reservieren lässt sich der gewünschte Wagen entweder online über die Internetseite www.stadtmobil.de, über die Smartphone-App sowie telefonisch. Am Ende der gebuchten Zeit wird das Auto wieder an der Station abgestellt.

Lob für des Ausbau der Teilauto-Kooperation gibt es auch vom ehrenamtlichen Klimaschutzbeauftragten Detlev Krüger-Nedde sowie von Ratsfrau Angelika Schwarzer-Riemer, Vorsitzende des Fachausschusses für Feuerschutz, Mobilität, Ordnung und Digitales. Die Grünen-Politikerin spricht von einem „sichtbaren Signal für den Klimaschutz“. Es sei wichtig, das Carsharing gezielt zu stärken und auf diese Weise einen Beitrag zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs zu leisten. Davon profitierten Umwelt und Klima.

Als weitere Schritte wünsche sie sich, auch die kleinen Ortschaften an das Carsharing-Modell anzubinden und ortsansässige Betriebe für die Nutzung von Teilautos zu motivieren.

Von Frank Hermann