Wennigsen

Der Fachkräftemangel macht sich auch in der Verwaltung der Gemeinde Wennigsen bemerkbar: Insgesamt acht von 80 Stellen im Rathaus  – von Leitungsstellen bis zur Hausmeisterstelle – sind unbesetzt. Drei von vier Fachbereichen sind betroffen. Um Abhilfe zu schaffen, hatte die Verwaltung im vergangenen Jahr ein Personalentwicklungskonzept erarbeitet, um die Gemeinde zu einem attraktiveren Arbeitgeber zu machen.

Probleme gibt es derzeit unter anderem auch im Fachbereich Bildung und Soziales, hatte etwa Fachbereichsleiterin Barbara Zunker kürzlich im Sozialausschuss mitgeteilt. Dort komme es seit Monaten zu „extremen Bearbeitungszeiträumen“, da Arbeitskräfte fehlen. „Dass es die Ärmsten der Armen trifft, macht mich wütend“, sagte Zunker. Denn die Engpässe bereiten vor allem Grundsicherungsempfängern und Asylbewerbern Probleme.

„Erschreckende Nicht-Resonanz“

Zwar komme es zu langen Bearbeitungszeiten, Gelder – wie etwa Wohngeld – würden aber natürlich immer ausgezahlt, betonte Ulrike Schubert, Leiterin des Fachbereichs Organisation und Ordnung. Sie bestätigte allerdings auch, dass die personelle Situation sehr angespannt sei.

Auch in der Jugendpflege sei es schwierig, neue Fachkräfte zu finden. „In der Jugendpflege haben wir eine halbe Stelle ausgeschrieben – doch die Nicht-Resonanz ist erschreckend“, sagte Zunker. Erst eine Bewerbung sei auf diese Stelle eingegangen.

Im Sozialausschuss schlug Marianne Kügler (CDU) vor, im Bereich der Menschen nach Hilfe zu suchen, die frühzeitig in Pension gegangen seien. Diesen Weg hatte die Gemeinde unter anderem im Bereich Bau mit Friedrich Hüper eingeschlagen. „Und das hat gut geklappt“, sagte Kügler. Zunker allerdings betonte, dass der soziale Bereich oft auch eine psychische Belastung für die Mitarbeiter darstelle. „Ich sehe keine großen Chancen, aber probieren können wir es gerne.“

Arbeitsmarkt ist leer gefegt

Grundsätzlich lasse sich sagen, dass es insbesondere dort schwierig sei, Stellen nachzubesetzen, wo eine Verwaltungsausbildung notwendig ist, erläuterte Schubert auf Nachfrage dieser Zeitung. Auf dem Arbeitsmarkt gebe es zu wenige Menschen, die diese Lehrgänge absolviert hätten.

Diese Stellen sind ausgeschrieben Die Gemeinde Wennigsen hat online unter wennigsen.de/buerger-gemeinde/verwaltung/stellenangebote/ acht Stellen ausgeschrieben. Unter anderem wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Bauingenieurin oder ein Bauingenieur der Fachrichtung Tiefbau gesucht. In der Jugendpflege muss eine halbe Stelle besetzt werden. Die Stelle ist zunächst bis Ende des Jahres befristet. Zudem stellt die Gemeinde zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Verwaltungsfachangestellte oder einen Verwaltungsfachangestellten im Bürgerbüro sowie eine Sachbearbeiterin oder einen Sachbearbeiter im Bereich Grundsicherung/Asyl ein. Auch Initiativbewerbungen nimmt die Gemeinde entgegen. Ein entsprechendes Formular finden Interessierte ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde.

Seit 2016 bildet die Gemeinde Wennigsen jedes Jahr ein bis zwei Azubis aus und ermöglicht auch Menschen mit Berufsausbildung den Quereinstieg. Diesen Personen wird dann auch ermöglicht, die Verwaltungsausbildung nachzuholen. Doch das sei keine schnelle Lösung für den Personalmangel, denn es koste Zeit, die Verwaltungslehrgänge zu machen. Bislang habe ein Azubi die dreijährige Zusatzausbildung absolviert, ein weiterer Azubi wird in diesem Sommer fertig.

Ingenieure gesucht

Große Schwierigkeiten habe die Verwaltung auch, Ingenieurstellen im Hoch- und Tiefbau nachzubesetzen. Der Hochbau sei derzeit zum Glück voll besetzt, im Tiefbau habe sich die Situation gebessert. „Dort waren die Mitarbeiter zeitweise allein anstatt zu dritt“, schilderte Schubert die Lage. Im Fachbereich Bau seien derzeit die Leitungsstelle sowie die Stelle der Stadtplanung vakant. Besonders ärgerlich: Die bisherige Stadtplanerin hatte sich während des Großprojekts der Hauptstraßensanierung wegbeworben.

Doch in diesem Bereich ist Besserung in Sicht: Ab 1. Juli wird eine Mitarbeiterin des Hochbaus der Gemeinde Uetze tageweise in Wennigsen aushelfen und die kommissarische Leitung des Fachbereichs übernehmen. „Ende des Jahres wird sie vermutlich dann ganz zu uns kommen“, sagte Schubert.

Von Lisa Malecha