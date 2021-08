Wennigsen

Die Gemeindeverwaltung steckt mitten in den Vorbereitungen für die Kommunal- und Bundestagswahlen am 12. und 26. September. In diesem Rahmen haben alle Eltern, die ihre Kinder in Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde betreuen lassen, einen Brief erhalten. Darin steht, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde an beiden Wahltagen in den Wahlvorständen eingesetzt werden. Deshalb bleiben am 13. und gegebenenfalls auch am 27. September die Kitas geschlossen, um den Erzieherinnen und Erziehern die vorgeschriebene Ruhezeit zu gewährleisten.

Armbrust verurteilt „inakzeptables Vorgehen“

Ratsmitglied und CDU-Bürgermeisterkandidat Peter Armbrust zeigt sich über dieses seiner Meinung nach „inakzeptable Vorgehen“ empört. In einer E-Mail, die auch der Verwaltung vorliegt, schreibt er, der Einsatz von Erzieherinnen und Erziehern in größerem Umfang sei nicht nur wegen der Ruhezeiten, sondern auch schon wegen des Anspruchs auf Freizeitausgleich, den Beschäftigte als Wahlvorstände haben, grundsätzlich zu vermeiden. „Denn auch der Freizeitausgleich belastet in der derzeitigen Mangelsituation die Betreuungssituation“, so Armbrust.

Was der Christdemokrat außerdem moniert, ist der mit dem Schreiben an die Eltern verbundene Aufruf, sich selbst für den 26. September als Wahlhelfer zur Verfügung zu stellen. Laut Gemeinde könnten die Kitas geöffnet werden, wenn sich genügend Helfer finden. „Die Eltern werden gleichzeitig gedrängt, sich selbst für die Wahlvorstände zur Verfügung zu stellen, um das gleiche Szenario am 27. September nach der Bundestagswahl und den Stichwahlen zu vermeiden“, schreibt Armbrust. Dies sei insgesamt ein inakzeptables Vorgehen, das dokumentiere, wie die Verwaltung derzeit mit den Erzieherinnen, Erziehern und Eltern umgehe.

Die Verwaltung sieht diese Kritik als unberechtigt an. „Dass alle Gemeindemitarbeiter zur Mithilfe verpflichtet werden, war auch bei allen anderen Wahlen in der Vergangenheit schon so und ist nichts Neues“, sagt Gemeindewahlleiterin Ines Lindam. Damit stehe Wennigsen nicht allein, diese Vorgehensweise werde auch in anderen Kommunen so gehandhabt. Dabei könne kein Unterschied gemacht werden, beispielsweise zwischen Erziehern und Bauhofmitarbeitern. „Wir müssen alle gleich behandeln.“

Aufruf ist Angebot und Hilferuf zugleich

„Wir können aber die Eltern verstehen, dass es schwierig ist, zwei Tage zu überbrücken“, betont Lindam. Daher sei der Aufruf als ein Angebot und Hilferuf zu verstehen. Wenn sich aus einer Kita ein paar Eltern bereit erklärten, am 26. September als Wahlhelfer zu unterstützen, könnten entsprechend viele Erzieher entbunden werden, sodass die Einrichtung am Folgetag öffnen könne.

Generell hätten sich in diesem Jahr weniger Wahlhelfer gemeldet als noch bei vergangenen Wahlen. Lindam schätzt, das dies zum einen auf Corona zurückzuführen sein könnte, und der Tatsache geschuldet ist, dass mit Kommunal- und Bundestagswahl gleich zwei Wahlen hintereinander stattfinden. Die Teams für den 12. September seien bereits aufgestellt, die Planungen abgeschlossen. Für den 26. September hofft die Verwaltung nun auf weitere Unterstützung, um im besten Fall die Kitas am Folgetag öffnen zu können.

Von Sarah Istrefaj