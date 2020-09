Wennigsen

Wo könnte in Wennigsen eine Windkraftanlage entstehen? Dafür kommt nach Ansicht der Gemeindeverwaltung eigentlich nur eine Fläche infrage – und zwar die zwischen Degersen und Redderse, die bereits seit geraumer Zeit diskutiert wird und eigentlich von der Wennigser Politik abgelehnt wurde. Das Thema kommt nun noch einmal in den Bauausschuss. Die Sitzung am Donnerstag, 17. September, beginnt um 18.30 Uhr in der Sporthalle der KGS und ist öffentlich.

Genau die Fläche, die vom Rat abgelehnt wurde, schlägt die Verwaltung nun in ihrer aktuellen Beschlussvorlage zur Änderung des Flächennutzungsplanes vor. Dort soll das Areal als sogenannte Konzentrationsflächen für die Errichtung von Windenergieanlagen festgelegt werden. Bürgermeister Christoph Meineke erklärt dazu: Dass die Gemeinde sich nun für diese Fläche ausspreche, habe nichts damit zu tun, dass sie besonders geeignet sei. Vielmehr sei es einfach die einzige Fläche, auf der Windkraftanlagen entstehen könnten. Lediglich ein Prozent des Gemeindegebiets käme als Vorranggebiet überhaupt infrage, die restlichen 56 Hektar seien durch harte oder weiche Kriterien von vornherein ausgeschlossen.

Gemeinde muss Windkraft Raum einräumen

„Es ist genau die ausgesprochen schwierige Situation eingetroffen, vor der wir gewarnt hatten“, sagt Meineke. Die Fläche, die von der Region im alten Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) vorschlagen wurde, sollte eigentlich verworfen werden – aber es fehle an Alternativen, sagt Meineke. Und Gemeinden und Städte können Windkraftanlagen nicht überall ausschließen, sie müssen ihnen Flächen zugestehen. Welche Flächen sie freigeben und welche nicht, müssen sie begründen.

Auch Meineke selbst hält die Fläche keinesfalls für ideal. „Die Potenzialfläche liegt im Windschatten des Deisters, sie liegt im Wasserschutzgebiet, und auf ihr befindet sich auch das Gelände des Modellflugplatzes“, sagt er. Die Gemeinde müsse der Windkraft allerdings substanziellen Raum einräumen, das ist gesetzlich vorgeschrieben.

Bürgerinitiative kritisiert Verwaltungsvorschlag

Von der Bürgerinitiative (BI) Gegenwind Deistervorland wird der Vorschlag der Verwaltung und des Planungsbüros kritisiert. Die Beschlussvorlage sei „irritierend“, weil der Rat der Gemeinde Wennigsen seit 2013 in einer ganzen Reihe von Beschlüssen immer wieder gegen diese Fläche argumentiert und schwerwiegende Gründe gegen das Areal als Windvorranggebiet gesehen habe. „Auch die Verwaltung hat in den vergangenen Jahren gegen die Fläche argumentiert. Weshalb die Verwaltung nun ihre Haltung ändert, bleibt ein Rätsel“, so die BI.

Die Planungsgruppe zeigt, wie Windkraftanlagen mit verschiedenen Höhen aussehen würden. Hier: Der Blick auf eine Simulation von 200 Meter hohen Anlagen vom Deister aus. Quelle: Planungsgruppe Umwelt

Die Bürgerinitiative hat nun erneut ein Schreiben an alle Ratsleute in Wennigsen gerichtet und bittet sie darin, ihrer ablehnenden Haltung treu zu bleiben. In dem Schreiben heißt es: „Wir halten die Fläche sowie sämtliche Teilflächen nach wie vor für völlig ungeeignet für die Windkraftnutzung. Wir halten das Vorgehen der Region Hannover für sehr befremdlich und wundern uns über das Vorgehen der Verwaltung in Wennigsen. Es bleibt die Hoffnung, dass Bauausschuss und Rat in Wennigsen die Verwaltung stoppen. Wennigsen könnte aus unserer Sicht bei den weiteren Arbeiten am Flächennutzungsplan auf Zeit spielen und erst einmal abwarten, ob die Region nicht doch eine Ausschlusswirkung ins RROP aufnimmt.“

Wennigsen hatte gegen Region geklagt

Nach einem Ratsbeschluss, der im Sommer 2018 mit großer Mehrheit gefällt wurde, hatte die Gemeinde Wennigsen die Klage gegen die Region Hannover vorbereitet, um das damals neu aufgestellte Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) mit der Vorrangfläche für Windenergie im Dreieck zwischen Egestorf, Redderse und Degersen gerichtlich überprüfen zu lassen.

Im März vergangenen Jahres kippte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg daraufhin das umstrittene alte Windkraftkonzept wegen formaler Fehler. Das Gericht rügte unter anderem die fehlerhafte Berechnung von Mindestabständen zu den Siedlungsgebieten und erklärte das gesamte Kapitel Windenergie des RROP kurzerhand für unwirksam. Daher muss die Windenergie im RROP neu geplant werden.

F-Plan soll Bau von Anlagen steuern

Im Raumordnungsprogramm waren Vorranggebiete – also gewissermaßen reservierte Flächen – für Windenergienutzung festgelegt. Im gleichen Zug wurden Anlagen an allen anderen Standorten ausgeschlossen. Denn ohne diese Einschränkungen hat der Betreiber einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Genehmigung, wenn er seinen Pflichten nachkommt und der Anlage keine anderen öffentlich-rechtlichen Belange entgegenstehen, wie etwa die Flugsicherung.

Die Planungsgruppe zeigt, wie Windkraftanlagen mit verschiedenen Höhen aussehen würden. Hier: Die Simulation des Blicks von Degersen aus auf Anlagen mit 200 Metern Höhe.. Quelle: Planungsgruppe Umwelt

Die Region will Vorrangflächen nun ohne Ausschlusswirkung ausweisen. Das bedeutet vereinfacht, dass auch außerhalb dieser Areale der Bau von Windkraftanlagen grundsätzlich möglich ist, sofern nicht öffentliche Interessen entgegenstehen. Natürlich gilt aber auch hier: Jede einzelne Windkraftanlage muss vor dem Bau genehmigt werden.‎

Mit einer eigenen, rechtlich unabhängigen Flächennutzungsplanung hatte Wennigsen aber künftig ohnehin vor, den Bau von Windenergieanlagen mehr zu steuern und dann beispielsweise auch Höhen zu begrenzen.

