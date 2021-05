Wennigsen

Mehr Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche sind auch in der Corona-Pandemie ein wichtiges Thema. Die Grünen in Wennigsen fordern darum von der Gemeindeverwaltung ein Konzept für mehr Sport- und Freizeitaktivitäten. Doch das können manche Sportvereine nicht verstehen, weil die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wennigsen aus ihrer Sicht schon lange gut läuft. Man sei längst mittendrin in der Planung, betont auch die zuständige Fachbereichsleiterin.

„Die Grünen hätten sich vorher mal informieren sollen, was im Sport so läuft“, sagt Reinhard Wiens, Vorsitzender der SG Bredenbeck-Holtensen. Der Verein sei in ständigem Kontakt mit den zuständigen Mitarbeitern der Gemeinde, dem Arbeitskreis Sport Wennigsen sowie allen relevanten Sportfachverbänden und Sportbünden. Das sei auch schon vor der Pandemie so gewesen.

Trotz Bundesprogramm: Gemeinde plant selbst

„Seit Pandemiebeginn loten wir zudem ständig mit allen genannten Institutionen und unseren sehr engagierten Trainern Möglichkeiten aus, um Sport mit Kindern und Jugendlichen sowie älteren Sportlerinnen und Sportlern zu ermöglichen und den persönlichen Kontakt zu erhalten“, erklärt Wiens. Je nach Inzidenzlage werde Sport innen, im Außenbereich oder auch per Zoom angeboten. „Im Sport geschieht mehr, als einfach mal so behauptet wird“, sagt der Vorsitzende und meint damit nicht nur seinen eigenen Verein. „Das gilt uneingeschränkt für alle Institutionen.“

Unabhängig von der Diskussion, die die Grünen anstoßen wollen, stelle die Gemeinde Wennigsen aktuell ein Programm auf, das den jüngeren Einwohnern zugute kommen solle, betont die für Bildung und Soziales zuständige Fachbereichsleiterin Barbara Zunker. Zwar gebe es auch ein Aktionsprogramm des Bundesfamilienministeriums mit dem Titel „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, in dem bis Ende 2022 bundesweit rund 2 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Doch es gebe Einschränkungen: „Das klingt alles gut, ist aber recht bürokratisch gehalten, sodass wir bis zum Sommer nicht davon profitieren können.“ Dies gelte umso mehr, weil heruntergerechnet nur 10 Euro im Monat pro Kind blieben, erläutert Zunker.

Im Rathaus arbeitet die Verwaltung bereits an einem Programm für Kinder und Jugendliche. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Den Bewegungsmangel und den – wegen aktuell fehlender Kontaktmöglichkeiten – sozialen Problemen will die Verwaltung nun aus eigener Initiative und mit eigenem Geld bekämpfen. „Derzeit fragen wir bei den Kindergärten und den Schulen ab, was sie brauchen und wie wir sie unterstützen können“, sagt Zunker. Zudem bereite sie aktuell Schreiben an Vereine und Institutionen vor, „um zu wissen, welche Angebote dort schon vorhanden sind, damit wir nicht doppelt arbeiten“.

Schwimmen steht hoch im Kurs

Einige Rückmeldungen aus den Kinderbetreuungseinrichtungen hat sie bereits erhalten. „Die Kleinen wünschen sich einen Ausflug in den Zoo oder in den Saupark nach Springe. Auch Schwimmen steht hoch im Kurs“, berichtet die Fachbereichsleiterin. Sie kann sich ein Programm in Kooperation mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) gut vorstellen, auch der Wasserpark Wennigsen solle eingebunden werden.

Die Planungen laufen also. Zunker verspricht bereits jetzt ein „tolles Ferienprogramm“. Sie sagt: „Da denken wir vor allem an die Kinder, die jetzt die Kindergärten verlassen und dann in die Schule kommen. Denn das Kita-Jahr endet am 31. Juli – bis die Schule losgeht, dauert es wegen des späten Ferientermins noch fünf Wochen.“

