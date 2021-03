Argestorf

Bislang ist in Argestorf in Richtung Bredenbeck für Fußgänger und Radfahrer gleichermaßen die Nutzung des Gehwegs an der Calenberger Straße kein Vergnügen. Zu schmal, zu holprig sowie allgemein in einem schlechten Zustand – und seit langer Zeit sowieso eine Sackgasse bei einer Weiterfahrt nach Bredenbeck. Doch es ist Besserung in Sicht.

Der rechtsseitige Weg soll auf ganzer Länge erneuert werden. Das betrifft den Bereich vom Ortseingang, aus Wennigsen kommend, bis hin zur Einmündung der Straße Im Winkel in die Calenberger Straße – dort ließ das Land Niedersachsen, weil es sich in dieser Höhe schon wieder um eine Landesstraße handelt, im Dezember 2019 drei Linden fällen und machte den Weg frei. „Es wird durchgängig neues Verbundsteinpflaster verlegt. Die Ausschreibung und Submission ist erfolgt“, sagt Friedrich Hüper. Der frühere Wennigser Bauamtsleiter, der sein Wissen hinsichtlich Tiefbau aktuell in beratender Funktion an die Gemeinde weitergibt, berichtet vom günstigsten Bieter, „der einen akzeptablen Preis von 80.000 Euro geboten hat“.

In diesem Jahr geht es los

Wann die Bauarbeiten beginnen, kann Hüper noch nicht sagen, er geht aber von 2021 aus. „Es gibt ein Programm zur Straßenerneuerung. Die Liste mit den Straßen, die wir neu machen müssen, arbeiten wir nach und nach ab.“ Auch wenn es noch keinen konkreten Termin gibt – in der Kommunalpolitik freut man sich über die Nachricht. „Denn wir warten schon seit über zwei Jahren darauf, nachdem die Calenberger Straße bereits 2019 auf der Agenda bei der Gemeinde stand“, sagt Sonja Schwarze, Ortsbürgermeisterin von Argestorf.

Dass der Beginn der Straßensanierung nur vage im Jahr 2021 angesiedelt ist, hat nach Kenntnis von Schwarze einen Grund. „Wir wissen noch nicht genau, wann wir dran sind, weil wir noch auf die ausführende Firma warten müssen.“ Dieses Unternehmen sei nämlich zuständig für eine Maßnahme am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Argestorf, das sich an der Einmündung von der Lübecker Straße in die Calenberger Straße befindet. „Am Feuerwehrhaus sind noch Arbeiten an der Pumpstation nötig. Das passiert dann in Kombination mit der Straßensanierung“, sagt die Ortsbürgermeisterin.

Anlieger sollten sich zeitnah bei der Gemeinde melden

Und für die Anlieger hat Friedrich Hüper noch einen wichtigen Tipp: Diese sollten einen Antrag an die Gemeinde stellen, wenn an ihrem Grundstück zur besseren Einmündung in diese die Bordsteine abgesenkt werden sollen. Dies sei während der Straßensanierung wichtig für die Verlegung der Pflastersteine, sagt Hüper. „Den Anwohnern entstehen dann keine Kosten, wenn sie sich früh genug an die Verwaltung und den Bereich Tiefbau wenden.“

Von Stephan Hartung