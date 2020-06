Wennigsen

„Wir mussten wegen Corona keine Eheschließung absagen“, sagt Fabian Heins. Er arbeitet bei der Gemeinde Wennigsen neben Schulangelegenheiten auch im Standesamt und hat während des Höhepunktes der Corona-Pandemie Paare getraut. Doch auch nach Beginn der Lockerungen können die Trauungen nur unter Auflagen gefeiert werden.

Manche Wennigser Paare zogen es durch

Zu Beginn der Pandemie hätten viele die Hochzeit verschoben, erzählt Heins. „Aber manche haben gesagt: Nein, wir ziehen das durch.“ Damals war er dann nur mit dem Brautpaar und den Trauzeugen in einem Raum. Irgendwie sei das anders gewesen, trotzdem hätten sie versucht, alles genau so zu halten, wie vor der Krise. Dabei hätten sich die Paare die besondere Stimmung glücklicherweise nicht nehmen lassen. Die Romantik jedenfalls sei nicht verloren gegangen, findet Heins. „Die Brautleute, die das durchgezogen haben, die lassen sich das nicht nehmen.“

Die Gründe, warum die Paare trotz der Einschränkungen heirateten, seien ganz unterschiedlich. Manche wollten einfach die Absicherung, andere wiederum hätten sich einfach schon auf ein festes Datum eingestellt und wollten es hinter sich haben. „Für viele ist die Hochzeit ein Ereignis, auf das man ein Leben lang hinfiebert“, sagt der Standesbeamte. Da ist selbstverständlich auch die Nervosität nicht weit. „In der Hochphase haben die Brautleute zum Teil täglich angerufen.“ Das Team habe versucht, die Brautleute wegen der aktuellen Entwicklungen immer auf dem Laufenden zu halten und ihnen die Sorgen zu nehmen.

Tägliche Anrufe im Standesamt

Dabei dürfe er als Standesbeamter sich nichts anmerken lassen. „Die Brautleute dürfen alles merken – aber nicht, dass wir Stress haben“, sagt Heins. Daher nähmen er und seine Kollegen sich viel Zeit für die Trauungen und bereiteten nach einem persönlichen Gespräch mit dem Paar die Traureden vor. „Man muss jede Rede individuell machen“, findet er. Das persönliche Gespräch habe er sich auch nicht während des Höhepunktes der Krise nehmen lassen, erzählt Heins – nur eben mit Termin und in einem anderen Büro, in dem die Abstandsregeln eingehalten werden konnten.

Hochsaison verschiebt sich

Mittlerweile kann der Standesbeamte im Ratssaal wieder eine Hochzeitsgesellschaft von 20 Personen empfangen. Auch im Kaminzimmer des Klosters sowie auf dem Widdergut könne geheiratet werden. Wie viele Menschen an der Trauung teilnehmen können, dass dürfe jede Kommune für sich selbst entscheiden, erläutert Heins. Das hinge selbstverständlich auch mit der Größe der Räume zusammen.

„Juli, August, September, da geht es richtig los“, vermutet Heins. Denn viele hätten – in der Hoffnung, dass es weitere Lockerungen geben wird – ihre Hochzeit nicht auf nächstes Jahr verschoben, sondern kurzfristig. Etwa 30 Hochzeiten stünden in den nächsten Monaten an, schätzt er. „Das ist viel für eine kleine Kommune.“ Außer Hochzeiten hat er als Standesbeamter noch andere Aufgaben, wie etwa Namensänderungen, Kirchenaustritte sowie Beurkundungen von Sterbefällen und Geburten – schöne und auch traurige Augenblicke im Leben der Menschen. Doch das fasziniert ihn auch an dem Beruf. „Man ist bei ganz, ganz vielen wichtigen Augenblicken der Menschen dabei.“

Von Alina Stillahn