Wennigsen

Dass die gemeindeeigenen Kindergärten nach der Wahl geschlossen bleiben sollen, weil die Mitarbeiter an den beiden Sonntagen in den Wahlvorständen eingesetzt werden, stößt auch bei der FDP auf völliges Unverständnis. Die Liberalen hätten erwartet, dass die Parteien, aber auch andere Vereine oder die Feuerwehren, früh genug nach Vorschlägen für Wahlhelfer gefragt worden wären. Stattdessen würden nun der Einfachheit halber auch noch Kita-Mitarbeiter dienstverpflichtet und somit müssten am Ende erneut die Eltern und Kinder zurückstecken.

„Das Gesetz ausschöpfen“

„Im Notfall muss die Gemeinde per Zufallsprinzip Bürgerinnen und Bürger als Wahlhelfer verpflichten“, fordert FDP-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Herr. Das Kommunalwahlgesetz gebe diese Möglichkeit her, und dann sollte man das auch ausschöpfen, findet er. Denn wer das Ehrenamt Wahlhelfer ablehne, brauche normalerweise einen sehr guten Grund.

Corona hat Suche erschwert

Corona habe die Suche nach Wahlhelfern erschwert, sagt Gemeindewahlleiterin Ines Lindam. Eine Zwangsverpflichtung sei trotzdem das „letzte Mittel“. Dass alle Gemeindemitarbeiter zur Mithilfe verpflichtet werden, sei auch bei allen anderen Wahlen in der Vergangenheit schon so gewesen und nichts Neues.

17 Wahlbezirke, über 125 Wahlhelfer

Wennigsen hat 17 Wahlbezirke inklusive der beiden Briefwahllokale. Mehr als 125 Helfer würden dafür gebraucht, sagt Lindam und dröselt auf: Bei der Hauptwahl am 12. September seien in den Wahllokalen 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Kindergärten, 55 Mitarbeiter aus dem Rest der Verwaltung und 44 Bürger in den Wahllokalen im Einsatz. Außerdem gebe es einen kleinen Reservepool, sollte jemand spontan ausfallen.

Im Streit um die Kita-Schließungen und fehlende Wahlhelfer will die SPD nun derweil aktiv unter ihren Mitgliedern nach weiteren Freiwilligen suchen, die helfen könnten. „Leider haben wir als Ratspolitiker erst durch den Elternbrief von der dramatischen Situation erfahren“, bedauert Ortsvereinsvorsitzender Jonas Farwig. Die Eltern seien wegen der Corona-Pandemie bereits stark belastet, ergänzt SPD-Bürgermeisterkandidat Ingo Klokemann. „Sie sind mehr denn je auf eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder angewiesen.“ Aufgrund der Corona-Pandemie sei aber auch die Verwaltung in einer belastenden Situation. „Wir brauchen jetzt eine Lösung, die beiden Seiten gerecht wird.“

Von Jennifer Krebs