Geehrt für 25 Jahre engagierte Mitgliedschaft in der CDU Holtensen

Gisela Dielmann, Heike Kramer und Karl-Hermann Dielman sind für 25 Jahre engagierte Mitgliedschaft in der CDU Holtensen ausgezeichnet worden. CDU-Ortsverbandschef Martin Sondermann bedankte sich bei den Jubilaren: „Durch Ihr anhaltendes Engagement in der Partei und im Vorstand konnten wir den Menschen in Holtensen die Möglichkeit bieten, ihre Anliegen nicht nur durch Bürger- oder Elterninitiativen zu formulieren. Vielmehr gibt es so einen unmittelbaren Holtenser Kontaktpunkt zu den Entscheidern im Orts- oder Gemeinderat und im Regions- und Landesparlament.“

Vorstand wiedergewählt

Sondermann wurde in der Jahresversammlung für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt, ebenso wie sein Stellvertreter Uwe Filter. Johannes Quäker bleibt Schatzmeister und Sabine Urbanek ist nach wie vor Schriftführerin. Auch Beisitzerin Heike Kramer wurde wiedergewählt.

Wer will sich einbringen?

Die CDU Holtensen sucht weitere gestaltungsfreudige Menschen mit Mut zur Verantwortung, die sich einbringen. Gelegenheiten, den Ortsverband kennenzulernen, bietet sich bei der Besichtigung der Holtenser Kirche mit Turmbesteigung, die im Mai geplant ist, und beim „Holtenser Frühstücksgespräch“ am 14. Juni im Sporthaus.

