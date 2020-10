Wennigsen

Nicolaos Cristou steht vor seinem Hotel und Restaurant Pinkenburg in Wennigsen an der Hauptstraße. Er zeigt Richtung Heitmüller-Kreuzung. „Die Straße sieht fertig aus“, sagt der Gastronom. Trotzdem wird sie nicht freigegeben. Und zwar noch eine ganze Weile nicht. Die Arbeiten würden nach seinen Informationen witterungsbedingt am 1. Advent eingestellt, berichtet er. Bis Ende Januar passiere dann erst mal nichts an der Hauptstraße.

Das allein ist für Cristou kein Problem. Ihm sei bewusst, dass die Bauarbeiten wichtig und auf Dauer unabdingbar für Wennigsen sind, sagt er. Wäre da nicht die zusätzliche Sperrung der Hauptstraße – ab der Pinkenburg bis zur Kreuzung Hirtenstraße/Hagemannstraße.

Es werde dann laut Cristou für mehrere Monate nicht möglich sein, mit einem Fahrzeug zu seinem Hotel zu gelangen. Das sei für ihn persönlich nicht weiter tragisch. Doch viele Gäste schrecke das ab. Gerade jene, die beruflich nach Wennigsen kommen. „Die wollen dann parken und in ihr Zimmer“, meint der Gastronom.

Lieferverkehr über Fußwege kaum möglich

Für ihn sei es schon eine Erleichterung, wenn ihm drei oder vier Parkplätze von der Stadt zur Verfügung gestellt würden, die sich zumindest in der Nähe befänden. Etwa an jener Kreuzung Hirtenstraße/Hagemannstraße. Auch was den Lieferverkehr betreffe, sei diese Vollsperrung für seine Einrichtung eine Katastrophe. „Ich kriege alle zwei bis drei Tage frische Waren“, berichtet Cristou. Diese über den unebenen, schmalen Weg zum Haus zu rollen, sei sehr lästig.

Nicolaos Cristou hätte sich gewünscht, dass der Teil der Straße, der Richtung Heitmüller-Kreuzung führt, freigegeben wird, bevor der nächste Abschnitt gesperrt wird. Quelle: Janna Silinger

Cristou ist verärgert. Besonders deshalb, weil ihm und anderen Betroffenen über Monate suggeriert worden sei, dass es immer eine Zufahrt zum Parkplatz geben werde. Entweder dadurch, dass eine Fahrbahnhälfte frei bleibt, oder dadurch, dass ein Bauabschnitt freigegeben wird, bevor der nächste gesperrt wird.

Cristou: Baustelle schreckt Besucher ab

„Es tut mir auch für meine Mitarbeiter leid“, fügt Cristou hinzu. Nach den dramatischen Monaten in der Corona-Krise, die gerade erst überwunden schienen, muss er etliche Angestellte vermutlich wieder in Kurzarbeit schicken. Unter den gegebenen Umständen könne er nicht ausschließen, die Pinkenburg für eine Weile zu schließen.

Das sei zwar wirtschaftlich wirklich schwierig zu bestehen, aber er glaube nicht, dass Gäste oder Besucher in ein Hotel oder Restaurant kämen, das „einen Mundschutz in Form einer Baustelle“ trägt. Vor allem, wenn man noch nicht einmal gratis parken kann. „Ich fühle mich von der Stadt wirklich allein gelassen“, sagt Cristou.

Gemeinde sucht nach Lösungen

Dem etwas entgegenzusetzen, versucht Klaus Rühl, tätig im Bereich Tiefbau der Gemeinde Wennigsen. Es sei korrekt, dass der zweite Bauabschnitt weiterhin gesperrt bleibe und der dritte in den kommenden Wochen dicht gemacht werde. „Eine Weile wird das dann sehr eng“, sagt Rühl. Damit bezieht er sich auf das Problem, dass die Pinkenburg dann nur zu Fuß erreicht werden kann.

Er habe Verständnis für Cristous Unbehagen, betont jedoch, dass, wenn am 6. Dezember die Arbeiten niedergelegt werden, der Bauabschnitt zwei zumindest teilweise freigegeben werden solle. „Wie genau, ist noch nicht klar, aber dann ist der Parkplatz wieder befahrbar.“ Es seien maximal ein paar Wochen, in denen die Einrichtung also tatsächlich nur zu Fuß erreicht werden könne, sagt er.

Und in dieser Zeit könne die Baufirma möglicherweise bei der Lieferung unterstützen, oder die Gemeinde stelle doch ein paar Parkplätze in der Nähe zur Verfügung. „Es ist gar nicht so leicht“, räumt Rühl ein. „Trotzdem versuchen wir, Lösungen zu finden, mit denen alle leben können. Wir wollen uns auch mit dem Betreiber der Pinkenburg noch mal zusammensetzen.“

Von Janna Silinger