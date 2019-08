Wennigsen

Damit in den Ferien keine Langeweile aufkommt, bietet die Wennigser Jugendpflege im Rahmen des Ferienpass wieder zahlreiche Aktionen für Kinder und Jugendliche an. In der letzten Ferienwoche gibt es bei folgenden Aktionen noch freie Plätze.

Fußball-Ferienspaß

Der Fußball-Ferienspaß startet am Montag, 12. Augus...