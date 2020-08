Wennigsen

Die Friedhofsverwaltung in Wennigsen beteiligt sich am bundesweiten Wettbewerb GemeindeGrün, mit dem der Kirchenversicherer VRK das Umweltengagement von Kirchengemeinden fördern will. Über die Preisvergabe entscheidet die Öffentlichkeit per Abstimmung im Internet. „Ein interessanter neuer Ansatz“, findet der Vorsitzende des Friedhofsausschusses Michael Albrecht von der Marien-Petri-Kirchengemeinde.

Inseln auf dem Friedhof

Kirchengemeinden können sich in vier Kategorien anmelden: Naturschutz, Ressourcen, Klimaschutz und Ernährung. Wennigsen bewirbt sich mit dem Projekt Umweltmanagement auf dem Friedhof. „Neben der Vermeidung von Müll soll die Biodiversität auf dem Friedhof gesteigert werden“, erklärt Albrecht. Außerdem entstünden mit neuen Grabangeboten wie Baumbestattungen und der gezielten Bepflanzung von Freiflächen Inseln auf dem Friedhof, die zum Verweilen einladen und den Friedhof vielfältiger gestalten.

Anzeige

Jeder entscheidet mit!

Bis zum 10. September kann jeder auf der Internetseitevrk-gemeindegruen.de/projekte/ mit abstimmen, welche Projekte die Publikumspreise zwischen 500 und 3000 Euro gewinnen sollen. Bislang gibt es 45 Teilnehmer aus ganz Deutschland.

Von Jennifer Krebs