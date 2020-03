Forst in Not: Borkenkäfer zerstört große Flächen im Deister

Bredenbeck

Trockenheit, Borkenkäfer und Stürme: Herausfordernde Zeiten liegen vor der Knigge'schen Forstverwaltung. Der Deister hat in den vergangenen Monaten schwere Schäden davongetragen. Eine Aufforstung ist schwierig. Betriebsleiter Ralf Schickhaus schildert die Probleme.

Seit fast vier Jahrzehnten ist Schickhaus als Förster bei den Freiherren Knigge angestellt. Von den Schäden am Wald ist er tief betroffen. „Bis jetzt hatten wir hier einen wunderschönen Wald, der hat aber ziemliche Wunden bekommen“, sagt er und zeigt auf eine große kahle Fläche. Schon von Weitem, aus dem Ort heraus, ist zu sehen, weshalb sich Schickhaus sorgt: Ein großes Loch klafft im Wald. Dort, wo sonst tausende Bäume standen, sind nur noch Stümpfe zu sehen.

Überall im Deister klaffen große Löcher. Der Borkenkäfer hat zahlreiche Bäume befallen. Quelle: Lisa Malecha

40 bis 60 Hektar sind verschwunden

40 bis 60 Hektar Fichtenwald habe die Forst durch den Borkenkäfer und durch diverse Stürme in den vergangenen beiden Jahren verloren. Das sei ein Fünftel der gesamten Fläche der Baumart. „Und das ist der Stand von Ende Februar, wir haben noch nicht alle Käferschäden entdeckt“, sagt Schickhaus. Der daraus resultierende Verlust sei sehr hoch. Es gehe um einen hohen sechsstelligen Euro-Betrag.

Die befallenen Bäume musste die Forst fällen, um die Ausbreitung der Schäden zu verhindern. Der Forstbetrieb ist also gezwungen, Holz zu verwerten, für das es momentan keinen Markt gibt, um wirtschaftlich zu arbeiten. Etwa 85 Prozent des Holzes kriege er momentan auf dem deutschen Markt nicht unter, da dieser überschwemmt sei – immerhin hat nicht nur der Deister die Probleme mit dem Borkenkäfer. Export nach China sei in der aktuellen Lage auch nicht einfach, es fehlen schlicht Container für den Transport. Weil das Holz nicht verkauft werden kann, fehlen auch Einnahmen, um neue Bäume zu pflanzen.

In der Borke sind die kleinen Käfer noch zu sehen. Quelle: Lisa Malecha

„Viele machen sich keine Gedanken darüber, dass der Wald für ihr Leben wichtig ist“, sagt Schickhaus. „Toilettenpapier fällt aber nicht vom Himmel.“ Zurzeit habe er das Gefühl, dass viele Menschen das nicht verstünden. Der augenblickliche Fokus der Öffentlichkeit liege darauf, keine Bäume zu fällen. „Viele denken, wir sind nur auf Profit aus, aber das stimmt nicht“, sagt Schickhaus.

Forstarbeiter werden häufig angefeindet

Natürlich müsse ein Unternehmen auch immer wirtschaftlich denken, aber gerade im Deister werde Holz seit Langem sehr umweltverträglich produziert. „Ich habe schon zu Beginn meiner Berufslaufbahn zu einer Generation junger Förster gehört, die sich sehr wohl um neue, ökologischere Arten der Bewirtschaftung gekümmert haben.“ Von Anfang an habe er sich dafür eingesetzt, dass man vom Kahlschlagbetrieb zum Dauerwald übergeht.

Umso mehr trifft es Schickhaus und seine Kollegen, dass sie immer häufiger Anfeindungen ausgesetzt sind – diese reichen von Anzeigen und Rufschädigung bis hin zu Beleidigungen.

Überall im Deister klaffen große Löcher: Der Borkenkäfer hat zahlreiche Bäume befallen. Quelle: Lisa Malecha

Hilfen kommen nicht rechtzeitig an

Ein wichtiger Rohstoff, von dem ein Forstbetrieb vorrangig lebt, falle nun weg: Die Fichte ist am stärksten von dem Borkenkäferbefall betroffen. Sie habe aber auch den größten Anteil am Erlös und ist die auf dem Holzmarkt am meisten nachgefragte Baumart. Nun habe man auf einen Schlag sehr viele Bäume verloren.

Bund und Land hätten die Nöte der Forst zwar erkannt, viele Millionen Euro zur Verfügung gestellt. „Auch wir werden die Hilfen in Anspruch nehmen – weil wir müssen“, sagt Schickhaus. Unter anderem werde Beihilfe zur Wiederbegrünung beantragt. Doch alleine das Stellen der Anträge sei mit vielen Hürden versehen. „Man muss den Boden vorher untersuchen, doch aufgrund der flächendeckenden Katastrophe gibt es nicht genug Fachleute, die die Wälder kartieren können“, sagt er.

Wenn man dann einen Kartierer gefunden habe, und gewisse Baumarten bewilligt wurden, müsse man diese erst einmal finden. „Es gibt nicht mehr genug Baumschulen und schon gar nicht genug passende Baumarten – man kann ja auch nicht jeden Baum hier anpflanzen“, sagt Schickhaus.

Zig Bäume sind gefällt worden und liegen nun im Deister. Da es keinen Abnehmer gibt, werden sie dort noch eine ganze Weile zu sehen sein. Quelle: Lisa Malecha

Zudem werde die Situation im Deister erschwert, denn das Gebiet ist Landschaftsschutzgebiet. „Wirtschaftlichkeit und Naturschutzgedanken kollidieren hier zum Teil“, sagt Schickhaus. Unter anderem würde er gern neue Baumarten pflanzen, was im Deister aber verboten ist. „Die würden aber auch bei steigenden Temperaturen hier gut wachsen.“

Borkenkäfer breitet sich weiter aus

„Wir kommen nicht mehr hinterher“, sagt Schickhaus, den die aktuelle Situation sehr traurig stimmt. Im vergangenen Jahr hat die Knigge'sche Forstverwaltung 10.000 Festmeter Fichten allein wegen des Borkenkäfers gefällt. Das ist ein Vierfaches von dem, was eigentlich für das ganze Jahr geplant gewesen ist.

Und das ist noch lange nicht das Ende. „Es werden sich noch zahlreiche weitere Bestände auflösen“, sagt Schickhaus und zeigt dabei auf weitere Waldflächen, in denen sich die Blätter der Fichten schon braun verfärben. Er betont: „Besucher werden in ihrem Leben hier keinen solchen Fichtenwald mehr sehen, wie es ihn aktuell noch gibt.“ Denn der Borkenkäfer breitet sich immer weiter aus.

Bis zu 60 Prozent Ertragsverlust

Jetzt schon prognostiziert Schickhaus, dass rund 60 Prozent des Ertrags wegbrechen werden. „Mindestens vier Familien leben direkt von der Arbeit im Wald, dazu kommen noch die Eigentümer und unsere Forstunternehmer“, sagt er und betont: „Da wir uns nur von den Holzerlösen finanzieren, dürfen wir am Ende des Jahres kein Minus in der Kasse haben, sonst sind wir irgendwann pleite.“

In seinen fast 40 Jahren bei Knigge habe er Schäden in solchem Ausmaß noch nie gesehen. „Wir wissen momentan nicht, wie wir aus dieser Katastrophe rauskommen werden.“

Lesen Sie auch

Von Lisa Malecha