Yoga und Pilates: Fitnessstudio bietet Onlinekurse während der Corona-Krise

Wennigsen

Bis zu 150 Leute haben sich schon zugeschaltet, als Torsten Hülsemann vor der Handykamera stand. „Das war am Anfang ganz schön aufregend, trotz der jahrelangen Erfahrung als Trainer“, berichtet er. Doch inzwischen, nach fast vier Woche, habe er sich daran gewöhnt.

Hülsemann vom Fitnessstudio Elan in Wennigsen hat sich an die Krise angepasst und bietet Mobilitäts- und Zirkeltraining – per Liveschaltung via Zoom. Die Trainierenden können entweder direkt dabei sein oder sich einige Videos auch später bei Youtube sowie auf der Website von Elan unter elan-fitness.de anschauen. Der Service der Einrichtung ist kostenfrei – sogar für Nichtmitglieder.

Anzeige

Sport derzeit besonders wichtig

Die Idee hatte Marco Seiler, Clubleiter des Elan in Wennigsen. Für ihn sei klar gewesen, dass er und sein Team einen Weg finden mussten, auch in der Corona-Krise für die Mitglieder da zu sein. Ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich weiter sportlich zu betätigen, was gerade unter den aktuellen Bedingungen wichtig für Körper und Geist sei.

Weitere NP+ Artikel

Deshalb bieten einige der Trainer nun Yoga, Pilates sowie eben Zirkel- und Mobilitätstraining. Bei Letzterem gehe es laut Hülsemann in erster Linie darum, die Beweglichkeit der Gelenke am ganzen Körper zu trainieren und aufzubauen.

Für die Kurse wird bis auf Smartphone, Tablet oder Laptop kein Equipment benötigt. Quelle: privat

Kein Equipment nötig

Alle Onlinekurse, das erklärt Seiler, müssten aus rechtlichen Gründen ohne Musik übertragen werden. Deshalb könne bislang etwa kein Zumba angeboten werden. Außerdem werde darauf geachtet, dass die Trainierenden kein Equipment benötigen.

Er zeigt sich begeistert davon, wie das Team sich mit der Situation arrangiert hat. Und die Trainierenden seien auch angetan, sagt Hülsemann. „Wir kriegen so viel positives Feedback“, erzählt er zufrieden. Es wisse, dass es zig Onlinekurse bei Youtube gebe, doch viele würden, das zeigten die Kommentare und die Rückmeldungen, das Training bei einem bekannten Gesicht schöner finden.

Die Onlinekurse wecken auch bei Hund Tequila Interesse. Quelle: privat

Zudem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, auch sich selbst per Video zuzuschalten und im Chat Fragen an die Trainer zu stellen. „Dieser persönliche Kontakt ist vielen wichtig“, berichtet der Trainer.

Solidarität der Mitglieder groß

Das spiegelt sich auch in der großen Solidarität der Mitglieder im Club wider, sagt Seiler. Fast alle seien der Einrichtung trotz der aktuellen Lage treu geblieben. Deshalb arbeite man stetig daran, das Angebot noch zu verfeinern. Bislang biete das Elan Wennigsen 50 Onlinekurse pro Woche.

Außerdem seien daran alle vier Clubs in Hannover, Barsinghausen, Hildesheim und Wennigsen beteiligt. Sie arbeiten zusammen daran, ein möglichst breites Spektrum aufzubauen, um die Trainierenden bei der Stange zu halten, berichtet Seiler. „Und um das Immunsystem der Leute zu stärken.“ Das sei derzeit besonders wichtig.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

So können Sie Geschäften, Gastronomie und Freiberuflern in Ihrer Nachbarschaft jetzt helfen Geschäfte und Restaurants müssen schließen, Freiberufler haben kein Einkommen mehr: Viele Kleinunternehmer in der Region Hannover wehren sich jetzt mit kreativen Ideen gegen die drohende Pleite. Hier zeigen wir Ihnen, wer in Ihrer Nachbarschaft jetzt Hilfe braucht - und wie Sie diese leisten können: So können Sie helfen: Alle Einträge in einer Tabelle und auf einer interaktiven Karte

Sie benötigen selbst Hilfe? Dann tragen Sie hier Ihr Geschäft oder Ihre Aktion ein

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Janna Silinger