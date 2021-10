Wennigsen

Sicher in der Spur bleiben: Das haben zwölf Feuerwehrleute aus Argestorf, Bredenbeck, Degersen und Evestorf bei einem Fahrsicherheitstraining auf dem ADAC-Gelände in Laatzen geübt. Denn was solche Kurse privaten Autofahrern beibringen sollen, gilt in besonderer Weise auch für die Einsatzkräfte der Feuerwehr in ihren großen Fahrzeugen.

Ertönt bei der Feuerwehr der Alarm, muss es schnell gehen. Rein in die Einsatzklamotten, ab ins Fahrzeug und dann schnellstmöglich zur Einsatzstelle. Die Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge sind dann hohen Stressbelastungen ausgesetzt, denn neben den ohnehin vorherrschenden Anforderungen beim Fahren großer Fahrzeuge kommen noch der Zeitdruck und das mitunter unberechenbare Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer hinzu. Innerhalb des Trainings werden die besonderen physischen und psychischen Belastungen der Einsatzkräfte berücksichtigt.

Geschafft: Zwölf Feuerwehrmänner stellten sich dem anstrengenden Training. Quelle: Feuerwehr Bredenbeck

„Unter professioneller Anleitung wurde der Umgang mit den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehren in Extremsituationen, aber auch Alltagssituationen geübt, damit im Einsatzfall auf die gemachten Erfahrungen zurückgegriffen werden kann“, berichtet Sprecher Michael Hirt von der Feuerwehr Bredenbeck. Alle Teilnehmer hätten viel über die Fahrphysik ihrer Fahrzeuge gelernt – wie stark etwa die Seitenführungskräfte bei den Einsatzfahrzeugen sind. Oder wie man sich beim Ausweichen von Hindernissen verhält, wenn der Untergrund glatt ist. Besprochen wurde dies nicht nur in der Theorie, sondern auch praktisch umgesetzt.

Das Fahrsicherheitstraining finanziert die Gemeinde Wennigsen jedes Jahr für ihre Feuerwehren, um die Sicherheit für alle zu erhöhen. „Jedes Jahr haben ein paar Kameraden die Möglichkeit, an solch einem Fahrsicherheitstraining teilzunehmen“, sagt Hirt. Dass es sich lohne, so Hirt, zeige das Fazit eines Teilnehmers: „Sich an die Grenzen der Fahrzeuge herantasten zu können und diese dann auch spüren und erleben zu können, ohne etwas kaputtzumachen – super!“

Von Jennifer Krebs