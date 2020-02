Wiederholt mussten die Feuerwehren in Wennigsen wegen Sturmtief „Sabine“ ausrücken: An mehreren Stellen waren Äste auf Straßen gefallen. Zwischen Degersen und Lemmie landete in den frühen Morgenstunden ein Lieferwagen im Straßengraben, nachdem eine Windböe den Transporter erfasst hatte.