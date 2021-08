Wennigsen

Malerischer hätte die Kulisse für diese Ferienprogramm-Aktion, ausgerichtet von der Jugendpflege der Gemeinde Wennigsen, nicht sein können: „Märchen und Spiele am Mühlrad“ lautet das Motto an diesem Vormittag. Und so steht Lucy Lange-Kaluza vor einer Gruppe von zwölf Kinder und erzählt Märchen – im Hintergrund das Heimatmuseum.

„Hase und Igel“ steht im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt steht dabei das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm, das den Wettlauf zwischen dem Hasen und Igel thematisiert. Der Hase macht sich über die Beine des Igels lustig – und wird von diesem zu einem Wettrennen herausgefordert. Die ausgelobte Prämie für den Sieger: ein Goldstück und ein Fläschchen mit Hochprozentigem. Der Igel hat seine ihn zum Verwechseln ähnlich sehende Ehefrau am Zielort platziert, sodass der Hase immer nur Zweiter ist. Das ändert sich auch nicht, als er eine Revanche fordert und zum ursprünglichen Startpunkt zurückläuft – denn hier wartet schon das Igel-Männchen inklusive Siegerlächeln auf den Kontrahenten.

Das Heimatmuseum war eine gute Kulisse für die Märchenstunde. Quelle: Stephan Hartung

Lucy Lange-Kaluza hat kleine Figuren von Hase und Igel mitgebracht und spielt die Szenen vor. Dann klopft Lange-Kaluza gegen eine Metallschale. Das Gräusch hört sich an, wie das zu Beginn eines Theaterstücks. „Es war einmal an einem schönen Tag im August...“, sagt sie – und macht damit die Bühne frei für die Kinder, die daraufhin selbst den Text sprechen und die Figuren dazu bewegen.

Im Märchen unternimmt der Hase, der die ewige Niederlage nicht wahrhaben will, insgesamt 74 Versuche, ehe er erschöpft zusammenbricht und stirbt. So oft lässt Lange-Kaluza die Kinder die Szene nicht wiederholen – schließlich will jeder mal Hase und Igel spielen. Und wer den Text vergessen hat, bekommt ihn von der Leiterin der Ferienprogramm-Aktion im Stile einer Souffleuse geflüstert.

So geht es beim Ferienprogramm weiter Bis Ende August gibt es im Ferienprogramm der Jugendpflege Wennigsen noch 24 Angebote – für 21 davon können sich Interessierte noch anmelden, lediglich „Ferien ohne Koffer“ ist ausgebucht. Das Programm ist bunt und reicht von Aktionen in der Natur über Selbstverteidigung bis hin zu kreativen und künstlerischen Angeboten sowie musikalische Workshops, Action-Painting und Lichtpunktschießen. Zum Programm in der Natur zählt beispielsweise auch eine Biber-Rallye am Donnerstag, 19. August, von 10 bis 12 Uhr. Hier sind noch Anmeldungen nötig, damit die Aktion stattfinden kann. Auf der Seite www.unser-ferienprogramm.de/wennigsen geht es zu Informationen und Anmeldung. Für Rückfragen ist die Jugendpflege der Gemeinde per Mail an jugendpflege@wennigsen.de oder unter (01 73) 7 31 07 09 erreichbar.

„Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute“, sagt Lucy Lange-Kaluza, die auch noch weitere Märchen im Repertoire hat – ehe großer Applaus von den Kindern von den Biergarten-Sitzbänken aufkommt. Dieser gilt nicht nur den kleinen Schauspielern, sondern auch der Erzählerin.

Von Stephan Hartung