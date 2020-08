Wennigsen

Eine deutsch-äthiopische Familie aus Wennigsen will Schulen in Äthiopien unterstützten – und verkauft daher äthiopischen Kaffee in und um Wennigsen. Ein Teil der Einnahmen fließt an die Neven-Subotic-Stiftung, die Brunnen und Sanitäranlagen für Schulen in dem afrikanischem Land baut, sagen die Unternehmer Addisu Mekkonen Beyene (32) und seiner Frau Michaela Poggendorf (37)

Die Idee zum Kaffeehandel hatte Beyene kurz nach seiner Ankunft in Deutschland. Seine Frau habe ihn vom Flughafen abgeholt – mit einem großen Latte Macchiato. „Er hat einen Schluck getrunken und gefragt, was das sein soll“, erinnert sich seine Ehefrau Michaela Poggendorf. Der Kaffee habe ihm nicht geschmeckt. „Da habe ich mir gedacht: Warum verkaufen wir hier nicht den Kaffee, den ich aus meiner Heimat kenne“, sagt Beyene.

Kurzerhand entschloss sich das junge Ehepaar, Kaffee zu importieren – und mit ihrer Geschäftsidee auch das Heimatland von Beyene zu unterstützen. Ein Teil der Einnahmen soll daher an Menschen aus der Tigray Region Äthiopiens helfen, an sauberes Wasser zu gelangen. „Ich war während meiner Studienzeit zwei Mal in der Region und habe selber gesehen, wie schwer es dort ist, an sauberes Wasser zu kommen“, sagt Beyene. Ein Bekannter von ihm volontiere zudem bei der Neven-Subotic-Stiftung – ins Leben gerufen wurde sie vom engagierten Fußballprofi Subotic. Mit dieser Verbindung war schnell klar, dass genau diese Organisation von dem Ehepaar unterstützt werden sollte. „Es macht mich einfach glücklich, den Menschen helfen zu können“, sagt er.

Beyene will über sein Land und seine Kultur informieren

Auch Poggendorf ist es wichtig, in Äthiopien zu helfen. Die Lehrerin hat einige Jahre an der Deutschen Schule in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens gearbeitet. „Wenn man die Armut sieht, muss man einfach helfen.“ Damals hat sie auch ihren Mann kennengelernt. „Wir haben in der gleichen Nachbarschaft gelebt und uns beim Müll wegbringen getroffen“, sagt sie. Das war im Jahr 2018.

In der Jebanna, der traditionellen Kaffeekanne, wird der Kaffee drei Mal aufgebrüht. In dem Gefäß daneben wird bei der Zeremonie Weihrauch verbrannt. Quelle: Lisa Malecha

Seit vergangenem Herbst lebt die Familie mit ihrem kleinen Sohn Johannes nun in Wennigsen. Und will hier auch über die Kultur in Äthiopien informieren. Neben dem Kaffeeverkauf – momentan haben sie die Sorten Moyee (rund, weich und eher schokoladig) und Tomoka (kräftig mit „ordentlich Wumms“, aber nicht sauer) im Angebot – wollen sie daher auch bei Festen in und um Wennigsen zeigen, wie die traditionelle Kaffeezeremonie in Äthiopien abläuft. „Und natürlich will ich auch über meine Heimat aufklären, dafür sorgen, dass die Menschen hier ein positiveres Bild von Äthiopien bekommen.“

Fairtrade ist der Familie wichtig

Derzeit arbeiten die beiden daran, ihre Homepage aufzubauen. Zudem will Beyene eine eigene Kaffeekreation auf den Markt bringen. „Dabei ist uns besonders wichtig, dass die kleinen Kaffeebauern fair bezahlt werden und auch die Verpackung soll nachhaltig und ökologisch gestaltet werden. „Wir wollen gerne auch Jebanas, die traditionellen äthiopischen Kaffeekannen, und anderen äthiopischen Feinheiten importieren“, sagt Beyene.

So läuft eine äthiopische Kaffeezeremonie ab Auf Festen und bei Veranstaltungen wollen Addisu Mekkonen Beyene und Michaela Poggendorf auch die traditionelle äthiopische Kaffeezeremonie zeigen – mit Unterstützung einer äthiopischen Bekannten, die in der Region Hannover lebt. Denn: Kaffeezubereitung ist in Äthiopien reine Frauensache. Etwa ein bis zwei Stunden dauere die Zeremonie traditionell, sagt Beyene. Zunächst werden die grünen Kaffeebohnen gewaschen und dann in einer Pfanne über einem kleinen Feuer geröstet. Im Anschluss werden die Bohnen zu Kaffeepulver gemahlen – per Hand. Dann wird der Kaffee in einer Jebana, der typisch äthiopischen Kaffeekanne, aufgekocht. Außerdem legen die Frauen noch einen Teil der glühenden Holzkohle und ein wenig Weihrauch auf ein offenes Gefäß, um Körner, Kichererbsen oder Popcorn auf der Holzkohle zu rösten, berichtet das Ehepaar. „Insgesamt drei kleine Tassen Kaffee trinken Äthiopier pro Zeremonie“, sagt Beyene.

Doch auch wenn es noch keine Homepage gibt, kann der Kaffee bereits gekauft werden. Der Preis liegt derzeit bei 8 Euro für 250 Gramm, 14 Euro für 500 Gramm und 26 Euro für ein Kilogramm Kaffee.

Das ist die Neven-Subotic-Stiftung Die Neven Subotic Stiftung baut mit ihrem Projekt 100% Wash Brunnen und Sanitäranlagen für Schulen und Gemeinden in der Tigray Region im Norden Äthiopiens – und ermöglichen dadurch den Zugang zu sauberem Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene. Denn weltweit haben 785 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jeder vierte Mensch hat keinen Zugang zu einer Toilette. Die Folgen sind fatal: Durchfallerkrankungen, die durch verschmutztes Trinkwasser, fehlende Latrinen und mangelnde Hygiene verursacht werden, gehören zu den häufigsten Todesursachen bei Kindern unter fünf Jahren, schreibt die Stiftung auf ihrer Homepage. Jeden Tag sterben durchschnittlich 1400 Kinder weltweit an den Folgen von verschmutztem Wasser. In den ländlichen Regionen vieler afrikanischer Länder laufen vor allem die Frauen und Kinder tagtäglich weite Distanzen – im Schnitt sechs Kilometer –, um an Wasser zu gelangen. Dieses Wasser ist meist nicht sauber, sondern stammt aus Quellen, die sich die Menschen mit Tieren teilen müssen. Das ist nicht nur ein enormer Energie- und Kraftaufwand, sondern auch verlorene Zeit, die nicht in den Schulbesuch investiert werden kann. Daher hat die Stiftung seit der Gründung vor acht Jahren 212 Projekte realisiert, weitere 151 Projekte befinden sich derzeit in der Umsetzung. Somit erhalten rund 128.000 Menschen dauerhaft Zugang zu sauberem Wasser und hygienischen sowie geschlechtergetrennten Sanitäranlagen. Weitere Informationen sowie Möglichkeiten zum Spenden gibt es online auf nevensuboticstiftung.de.

„Innerhalb Wennigsens liefern wir gerne frei Haus“, sagt Poggendorf. Bestellungen sind unter Telefon 0178/490 89 36 möglich.

Die Neven Subotic Stiftung baut Brunnen und Sanitäranlagen an Schulen in Äthiopien. Quelle: Patrick Temme Photographie

Von Lisa Malecha