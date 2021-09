Wennigsen

Aus einem Carport eines Einfamilienhauses an der Lavesstraße in Bredenbeck sind in der Nacht zu Freitag zwei Fahrräder gestohlen worden: ein Damenrad der Marke Victoria und ein Klapprad, hier ist der Hersteller unbekannt. Beide Fahrräder waren gesichert. Der Diebstahl wurde am Sonnabendmorgen bemerkt und angezeigt. Die Polizei Ronnenberg bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (05109) 517115 zu melden.

Auch für den Diebstahl eines weiteren Rads erhoffen sich die Ermittler Zeugenaussagen. Am Bahnhof in Linderte/Holtensen wurde ein 26 Zoll-Mountainbike der Marke D4X entwendet, das dort angeschlossen war. Als Tatzeitraum gibt die Polizei Donnerstag, 2. September, bis Sonnabend, 4. September, an.

Von Jennifer Krebs