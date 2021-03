Wennigsen

Beim Fahrradklimatest 2020 hat die Gemeinde Wennigsen laut einer Pressemitteilung der Grünen-Fraktion bundesweit den 81. Platz der Kommunen unter 20.000 Einwohnern erreicht. Teilgenommen haben in dieser Kategorie doppelt so viele Kommunen wie noch 2018. Der Test wird alle zwei Jahre vom ADFC organisiert.

Unter den 21 Städten und Gemeinden in der Region Hannover hat Wennigsen mit einem Durchschnittswert von 3,49 den das beste Ergebnis erreicht. Bemerkenswert sei, dass der Anteil der Pedelecs in dieser Kategorie um 60 Prozent gestiegen ist und inzwischen einen Anteil von 30 Prozent ausmacht, heißt es von Seiten der Grünen Wennigsen.

„Das Fahrradfahren in der Gemeinde macht Spaß – quer durch alle Altersgruppen. Vielleicht ein Grund dafür, dass Wennigsen regelmäßig den ersten Preis beim Stadtradeln als fahrradaktivste Kommune abräumt“, führt Gun Wittrien, Fraktionssprecherin der Grünen weiter aus. Ein Vorteil sei es, dass sich in der Gemeinde alles gut mit dem Rad erreichen und erledigen lasse.

Viele Radler fühlen sich nicht sicher im Verkehr

Dennoch fühlte sich die Mehrheit der Radfahrer nicht als vollwertige Verkehrsteilnehmer akzeptiert und wünschte sich mehr Sicherheit. Auf die Probleme an der Kreuzung Degerser Straße/ Möllerburg habe beispielhaft besonders der ADFC aufmerksam gemacht. Doch nicht nur jene Kreuzung sei ein Problem.

Hartmut Wittrin, Sprecher vom ADFC Wennigsen-Barsinghausen spricht von mehreren Ortseinfahrten an denen die Lage unübersichtlich und die Zustände katastrophal seien. Es müssten an vielen Stellen etwa im Bereich von Schulen Piktogramme installiert und Radwege umgestaltet werden, um Autofahrer auf den Radverkehr aufmerksam zu machen. Diese Unsicherheiten hätten sich auch im Ergebnis bemerkbar gemacht.

Priorisierung solle nicht dem Autoverkehr gelten

Denn im Vergleich zum vergangenen Fahrradklimatest hat sich Wennigsen in der Gesamtbewertungsnote leicht verschlechtert. Das ist besonders bedauerlich vor dem Hintergrund, dass die Bedeutung jenes Fortbewegungsmittels in der Corona-Pandemie zugenommen hat. Wobei dieser Wandel laut Hartmut Wittrien in der Großstadt eher angekommen sei, als im ländlichen Raum. „Hier läuft einfach seit 50 Jahren falsch, dass die Priorisierung immer dem Autoverkehr gegeben wird“, erläutert er das. Dagegen gelte es vorzugehen. Und das versuche der AFDC in Zusammenarbeit mit den Grünen.

„Wir begreifen diesen Fahrradklimatest als Ansporn, mithilfe politischer Stellschrauben den Trend zu drehen“, heißt es seitens Gun Wittrien. Wennigsen soll so für Radler wieder attraktiver und vor allem sicherer werden.

Wennigsen soll fahrradfreundliche Kommune werden

Dieses Ziel verfolgen nicht nur die Grünen, auch die SPD setzt sich dafür ein. Die Sozialdemokraten hatten jüngst beantragt, dass Wennigsen eine fahrradfreundliche Kommune wird. Diesem Antrag hatte der Rat der Gemeinde zugestimmt.

Der Ratsbeschluss beinhaltet unter anderem, dass der aus dem Jahr 2008 stammende Radverkehrsplan unter Einbeziehung externer Hilfe fortgeschrieben werden soll und dass in Wennigsen Fahrradstraßen eingerichtet werden. Die Politikerinnen und Politiker haben zudem beschlossen, dass sich der Rat der Gemeinde zur kommunalen Radverkehrsförderung bekennt und den Radverkehr im Zuge der Verkehrswende – vor allem gegenüber dem motorisierten Individualverkehr – fördert und priorisiert.

Von Janna Silinger