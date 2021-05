Wennigsen

Sie hilft im Unterricht, organisiert Spiele, begleitet Ausflüge und Freizeiten und arbeitet auch mit den Konfirmanden: Ein Jahr lang hat Finja Langhardt in der Kinderkantine und an der Grundschule Wennigsen verbracht, und in dieser Zeit hat sich ihr Wunsch nach einem Lehramtsstudium noch verstärkt. Da Langhardts Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) nun bald endet, sucht die Kinderkantine Wennigsen gemeinsam mit der Grundschule Wennigsen einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.

Langhardts Tag als FSJlerin ist abwechslungsreich. Von 8 bis 12.30 Uhr ist Langhardt wochentags zunächst an der Grundschule Wennigsen tätig, an der die FSJler kaum wegzudenken sind. „Die Kinder lieben die FSJler“, sagt Grundschulleiterin Melanie Engelke. Sie seien einfach ein schönes Bindeglied zwischen den Lehrkräften und den Kindern. Die FSJler übernehmen an der Grundschule vor allem die Organisation der Pausen, verleihen Spielzeug, begleiten die Lehrer und Lehrerinnen in den Unterricht und unterstützen kleinere Projekte. Auch Ausflüge begleiten sie.

Interessen können eingebracht werden

„Ich mache am meisten mit den Erstklässlern“, saht Langhardt, die nach der 12. Klasse ihr FSJ begonnen hat. „Das macht so viel Spaß.“ Zudem sei es toll, da sie diese Altersgruppe auch am Nachmittag in der Kinderkantine betreut. „Ich kann die Verbindung, die ich vormittags zu den Kindern aufbauen, am Nachmittag weiter stärken.“

In der Kinderkantine spielt Langhardt dann hauptsächlich mit den Jungen und Mädchen. „Wir wollen unseren FSJlern Abwechslung bieten – deshalb sollen sie bei uns nicht so stark in die Hausaufgabenbetreuung eingebunden sein, denn Unterricht machen sie an der Grundschule schon genug mit“, sagt Günther. Langhardt darf sich selber überlegen, was sie mit den Kindern am Nachmittag macht – sich etwa Sport oder Basteln. „Aber meist wissen die Kinder selber schon ganz genau, worauf sie Lust haben“, sagt sie.

In den Ferien können die FSJler zudem die Arbeit des Ferienprogramms der Gemeinde begleiten – je nach individuellen Interessen. „Sie können zum Beispiel mit den Konfirmanden und Konfirmandinnen arbeiten, mit auf Freizeiten fahren oder etwas mit den jüngeren Kindern organisieren“, sagt Diakon Martin Wulf-Wagner.

#FSJ stärkt den Berufswunsch

Dank des FSJs habe sie gemerkt, dass sie Grundschullehramt studieren möchte, sagt Langhardt. „Ich habe in diesem Jahr einen viel besseren Einblick in den Beruf bekommen, als ich ihn durch Praktika hätte erlangen können“, sagt die 20-Jährige. Zudem habe das FSJ sie auch persönlich weiter gebracht. „Ich habe meine Stärken und Schwächen herausfiltern können und mich persönlich weiterentwickelt und einen Einblick in den Berufsalltag bekommen“, sagt sie und ergänzt: „Es war ein durch und durch positives Jahr, die Kinder sind süß und das Gesamtpaket ist super“, schwärmt sie von ihrer FSJ-Stelle.

Neues FSJ beginnt im August

Ende August beginnt das neue FSJ. Träger ist die Kirchengemeinde, das Diakonische Werk ist Ausrichter und setzt die Seminare um, an denen der FSJler oder die FSJlerin teilnehmen.

Hier können sich Interessierte melden Wer Interesse an einem freiwilligen sozialen Jahr an der Grundschule Wennigsen und der Kinderkantine der evangelischen Kirchengemeinde Wennigsen hat, der kann sich bei Melanie Günther, Leiterin der Kinderkantine, unter Telefon (0 51 03) 7 05 79 03 sowie per E-Mail an meriba.wennigsen@evlka.de oder bei Diakon Martin Wulf-Wagner unter Telefon (0 51 03) 71 46 und per E-Mail an martin.wulf-wagner@evlka.de melden.

An der Kinderkantine kann jeder sich für ein FSJ bewerben, der mit der Schule fertig ist und sich sozial engagieren möchte. Die FSJler erhalten ein Taschengeld von 390 Euro im Monat. Interessenten können sich die Kinderkantine zunächst ganz unverbindlich anschauen, betonen Günther und Wulf-Wagner.

Von Lisa Malecha