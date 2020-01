Evestorfer Hobbyköche laden Dorfbewohner zum Mittagstisch ein

Evestorf

Der Evestorfer Mittagstisch startet in die zweite Saison. Auch in diesem Jahr laden sieben kochbegeisterte Frauen und Männer andere Dorfbewohner zum Essen und geselligen Beisammensein ein. Wie schon im vergangenen Jahr wird es auch 2020 sechs Termine geben. Eingeladen sind alle Evestorfer und die Mitglieder der örtlichen Vereine.

Die Veranstaltung sei im vergangenen Jahr ein voller Erfolg gewesen, sagt Bernhard Klingelhöfer vom Küchenteam. „Wir waren sehr angetan von den vielen positiven Rückmeldungen, und es hat uns Freude bereitet, für die Gäste ein paar schöne kulinarische Momente vorzubereiten.“ 18 bis 33 Evestorfer kamen zu den Treffen. „Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung“, sagt Klingelhöfer. Schließlich stehe dem Team im Dorfgemeinschaftshaus nur ein Herd mit vier Flammen zur Verfügung. Darauf für alle ein Viergangmenü zuzubereiten, setze viel Planung voraus. „Bislang haben wir das aber immer hingekriegt“, sagt Klingelhöfer.

Beim ersten Mittagstisch gibt es ein Überraschungsmenü

Gleich beim ersten Mittagstisch im neuen Jahr am Mittwoch, 19. Februar, erwarte die Gäste ein kleiner Höhepunkt: Die Auszubildenden des Gasthauses Müller in Göxe kreieren für die Besucher ein Überraschungsmenü. „Darauf freue ich mich schon sehr“, sagt Klingelhöfer. Für die teils preisgekrönten Auszubildenden sei das eine tolle Möglichkeit, ihr Können auch unter schweren Bedingungen zu beweisen.

Bei der Planung des Menüs müssten die Jugendlichen nämlich auf die Mittagstischmaxime achten: Die Zutaten sollten regional und saisonal sein und das Essen am Ende günstig und gut anzusehen, sagt der Hobbykoch. „Wir stehen parat zum Messerschleifen, Petersiliehacken oder auch als Chefkoch, der auf die Finger schaut“, scherzt Klingelhöfer. „Und wenn es läuft, sparen die Gäste in der Regel auch nicht mit Lob.“

Der soziale Aspekt steht im Vordergrund

Das Projekt Mittagstisch soll vor allem Spaß am Kochen und am leckeren, nachhaltig orientierten Essen vermitteln. Gleichzeitig wollen die Veranstalter die Bürger ermutigen, vergleichbare am Gemeinwesen orientierte Aktivitäten wie Kinderbetreuung, Einkaufshilfen oder Carsharing umzusetzen. Damit wollen sie das Leben in den kleineren Ortschaften langfristig für Jung und Alt attraktiv halten. „Der soziale Aspekt steht im Vordergrund“, sagt Klingelhöfer. Beim Mittagstisch kämen Menschen aus dem Ort zusammen, die sonst vielleicht nicht viel miteinander zu tun hätten. „Leider erreichen wir noch keine Menschen unter 40 Jahren“, sagt Klingelhöfer. „Aber ich glaube, dass auch die sich bei uns wohlfühlen würden und nur noch ein bisschen ermuntert werden müssen.“

Die Kosten beim Mittagstisch werden über Spenden gedeckt. So soll erreicht werden, dass Menschen, denen die angesetzten 8 Euro zu viel sind, gemäß ihren Möglichkeiten spenden können. „Niemand soll wegen fehlenden Geldes ausgeschlossen sein“, sagt Klingelhöfer. „Natürlich freuen wir uns auch, wenn nach einem guten Mittagessen der eine oder die andere noch beim Abwaschen und Aufräumen hilft.“

Der erste Mittagstisch 2020 findet am Mittwoch, 19. Februar, um 13 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Evestorf statt. Weitere Termine sind der 26. April, 3. Juni, 6. September, 7. Oktober und 8. November. Anmeldungen bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Termin nimmt Bernhard Klingelhöfer entgegen. Interessierte können entweder einen Anmeldezettel in seinen Briefkasten, Süderweg 4, werfen oder ihm eine Mail an kikibu@t-online.de schreiben.

Von Lisa Neugebauer