Holtensen

Ortsbürgermeister Wilhelm Subke ist überaus zufrieden: Der erste Dorfflohmarkt in Holtensen am Sonntag sei ein voller Erfolg gewesen, berichtet er. Auf der Linderter Straße – der Ortsdurchfahrt – sei es teilweise wie auf einer Spielstraße zugegangen, weil dort so viele Autos geparkt hätten. Nachdem seit eineinhalb Jahren fast alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten, sei dieser Spaziergang durch Holtensen offenbar für viele ein willkommener Zeitvertreib gewesen.

Jeder zehnte Holtenser macht mit

An 45 Verkaufsständen in Garagen, unter Carports und in Vorgärten wurden, teils in Gemeinschaft mit Nachbarn, Gegenstände vielfältigster Art angeboten: von selbst gemachter Marmelade über Dekoartikel, Bücher und Spielzeug bis hin zu einem Wok und sogar einer Softeismaschine. Etwa 10 Prozent der Holtenser Haushalte hatten beim Dorfflohmarkt mitgemacht. Ein besonderer Anlaufpunkt war das Feuerwehrhaus, wo es kleine Mitmachaktionen gab und für die Besucher gegrillt wurde. Über 400 Portionen Steaks und Würstchen wurden verzehrt.

Die Feuerwehr grillt über 400 Würstchen und Steaks. Quelle: privat

Ortsbürgermeister Subke bedankt sich besonders bei der Initiatorin, Jessica Oberheu. Erst am Freitagvormittag hätte sie vonseiten der Behörde endgültig grünes Licht für den Dorfflohmarkt bekommen. Der Überschuss der Veranstaltung kommt der Jugendfeuerwehr zugute. In vielen Gesprächen sei deutlich geworden dass diese Aktion im nächsten Jahr unbedingt wiederholt werden müsse, berichtet Subke

Beim Dorfflohmarkt wurden zudem weit über 100 Unterschriften für eine Wiederöffnung des Bahnübergangs in der Vörier Feldmark gesammelt. Der ist seit rund sieben Monaten gesperrt, und damit können Radfahrer und auch Landwirte eine wichtige Verbindungsroute zwischen Holtensen und Vörie nicht mehr nutzen.

Die Unterschriftenlisten sollen am Freitag, 3. September, am Bahnübergang an die Ronnenberger Bürgermeisterin übergeben werden, die diese an die Deutsche Bahn weiterleitet. Auch der ADFC sammelt bis dahin in Wennigsen weiter Unterschriften.

Von Jennifer Krebs