Erste Sorsumer Berufsmesse startet an der Waldorfschule

Für welches Studium oder welche Ausbildung soll man sich nach der Schule entscheiden? In welche Richtung soll es beruflich gehen? An der Freien Waldorfschule findet am Sonnabend, 2. November, von 10 bis 13 Uhr die erste Sorsumer Berufsmesse statt. Mehr als 50 Eltern der Waldorfschule werden bei der Veranstaltung in der Mehrzweckhalle ihren Berufe vorstellen.

Berufsmesse ist öffentlich

Die Berufsmesse an der Waldorfschule ist in enger Zusammenarbeit zwischen den Eltern und Lehrern entstanden. Damit unterstützen die Eltern aktiv das bestehende Oberstufenkonzept an der Waldorfschule. Die Berufsmesse war dieses Jahr deshalb fest in den Veranstaltungsplan der Schule integriert. Sie ist für die Jugendlichen eine gute Gelegenheit, um mit Menschen aus der Berufspraxis fundiert ins Gespräch zu kommen. Gedacht ist der Vormittag aber nicht nur für die eigenen Oberstufenschüler – die Veranstaltung an der Waldorfschule ist öffentlich zugänglich. Der Eintritt ist frei.

Auch Diskussionsrunde geplant

Von Handwerksberufen und medizinischen Berufen über künstlerisch-musische Berufe bis hin zu akademischen Berufen ist alles vertreten. Experten aus den verschiedenen Berufsfeldern werden in einer Podiumsdiskussion auf der Bühne zusammenkommen und Fragen der Schüler erörtern.

Tipps für Vorstellungsgespräche

Auch die Agentur für Arbeit informiert die Besucher bei der Berufsmesse. Zudem wird es einen Stand von jungen Leuten geben, die gerade ein freiwilliges soziales Jahr ( FSJ) machen. Abgerundet wird die Berufsmesse durch praktische Tipps für Vorstellungsgespräche.

Von Jennifer Krebs