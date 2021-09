Wennigsen

Die Lockdowns und die strikten Vorkehrungen aufgrund der Corona-Pandemie waren für Kunsthandwerker eine lange Durststrecke. Die Ausstellung ihrer Arbeiten in Einrichtungen wie dem Spritzenhaus in Wennigsen war monatelang nicht möglich. Umso größer ist nun das Aufatmen bei den Schaffenden als auch bei den Ehrenamtlichen des Trägervereins: Am Sonnabend, 4. September, eröffnet die erste wieder vollumfängliche Schau im Spritzenhaus an der Hirtenstraße. Sie trägt den Titel „Herbstlicht“.

„Auf Prosecco können wir verzichten“

Der einzige Einschnitt: Eine Vernissage soll es diesmal nicht geben. Denn auch mit Masken sei ein Gedränge mit etwa 25 Personen in den kleinen Räumlichkeiten aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht angebracht, erläutert Horst Hebach. „Auf den Prosecco können wir auch mal verzichten“, sagt der Vorsitzende des Spritzenhausvereins schmunzelnd. Stattdessen führe er ab 11 Uhr gern mehrfach durch die Ausstellung.

Hebach sind die Erleichterung und Freude anzumerken. Endlich kann wieder eine Schau unter fast normalen Bedingungen stattfinden. „Der Lockdown war für alle schlecht“, sagt er, „besonders für die Kunsthandwerker, die sind darauf angewiesen.“ Mit den jeweils eineinhalb bis zwei Monate dauernden Ausstellungen trage das Spritzenhaus einen Teil dazu bei, Abnehmer für Kunst und Handwerk zu finden. Dies sei lange Zeit nicht möglich gewesen.

Verein kommt finanziell gut durch die Krise

Dennoch hatte sich der Trägerverein in den vergangenen Monaten viel einfallen lassen: Die Ehrenamtlichen dekorierten immer wieder die Schaufenster, verkauften an der Tür, boten gar einen Bringdienst an, beworben ihre Ware im Internet. Aber die Käufer blieben aus. Nur etwa eine Handvoll Personen habe sich gemeldet, so Hebach.

Am Spritzenhaus an der Hirtenstraße hängt noch das Banner der letzten Ausstellung - es soll nun schnell ausgetauscht werden. Quelle: Sarah Istrefaj

Grundsätzlich sei der Verein aber finanziell gut durch die Krise gekommen. „Dank der ehrenamtlichen Arbeit, und weil wir nicht auf Gewinn angewiesen sind“, sagt der Vorsitzende. Die Räume des Spritzenhauses sind von der Gemeinde angemietet, der Verein zahlt nur Heiz- und Personalkosten. Zugute kam diesem auch der gute Zusammenhalt innerhalb des Teams: Die zwei angestellten Minijobberinnen hätten während des Lockdowns auch mal auf ihr Geld verzichtet.

Nun ist wieder täglich geöffnet, doch das Geschäft habe noch nicht wieder angezogen. Ganz im Gegenteil zu der Zeit nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr. „Da war so viel Besuch, wir kamen kaum hinterher“, erinnert sich Hebach. Jetzt aber seien die Menschen möglicherweise vom Einkaufengehen entwöhnt, mutmaßt er. Doch: „Wer jetzt kommt, ist immer sehr angetan, die Freude und der Bedarf sind da.“ Umso mehr hoffen die Ehrenamtlichen daher auf eine breite Aufmerksamkeit für die neue Ausstellung, um den Verkauf anzukurbeln.

Ausstellung zeigt Holzlampen, Keramik, Schmuck und Textilien

Zu sehen sind die Arbeiten unter dem Titel „Herbstlicht“ aus verschiedenen Bereichen des Kunsthandwerks. So hat beispielsweise der Wennigser Andreas Fuchs aus Stücken von über 100-jährigen Eichenbalken und selbst geschöpftem Papier Lampen gestaltet. Außerdem gibt es unter anderem die im Trend liegende Keramik mit Goldrand von Frauke Alber aus Bremen oder kunstvolle Werke von Holzbildhauermeisterin Lea Diehl aus Langenstein, zudem auch Schmuck und Textilien für Kinder und Frauen. Insgesamt etwa 30 Kunsthandwerker stellen aus.

Am Eröffnungstag Sonnabend, 4. September, ist die Ausstellung von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Sie läuft bis zum 23. Oktober. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag, 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Die Besucher werden gebeten, eine Maske zu tragen und die Abstandsregel einzuhalten.

Von Sarah Istrefaj